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    立院稱經濟成長受僱者無感 財經官員拿台積電駁斥

    立法院預算中心報告指出，近5年GDP成長為22.63％，但受薪階級對經濟成長感受有限。不過，財經官員指出，這是數據表象。 （資料照）

    立法院預算中心報告指出，近5年GDP成長為22.63％，但受薪階級對經濟成長感受有限。不過，財經官員指出，這是數據表象。 （資料照）

    2024/10/29 06:49

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院預算中心報告指出，近5年GDP成長為22.63％，但分配給受僱人員報酬份額自2018年45.61％降至2022年43.87％，顯示分配給受僱人員報酬份額未隨經濟成長而同向增加，受薪階級對經濟成長感受有限。不過，財經官員指出，這是數據表象，以台積電為例，分配給受僱者報酬占比僅約15％，光看受僱報酬占比來指稱民眾感受，是「以管窺天」。

    財經官員解釋，GDP分配面包括可分為「生產及進口稅」、「機器設備等固定資本消耗」、「受僱人員報酬」及「營業盈餘」。其中受僱人員報酬包含本國籍及外籍員工（如移工），至於雇主、未領酬勞的家屬及自營作業者所創造的附加價值歸入「營業盈餘」。

    財經官員指出，我國的就業人口超過1160萬人，但其中受僱者僅約847萬人，約7成3，相較美國超過9成、日韓的受僱者比例也比台灣高，我國有很多就業人數是自己開公司、開店當老闆，或開計程車、外送等。就業型態會影響GDP分配面。

    官員分析，產業結構也是影響因素之一，人力密集的服務業，受僱報酬占其所創造 GDP 比重高，技術與資本密集的製造業則相對低，甚至低於服務業。

    他舉例，台積電全年營收約2兆1000億元，扣掉原物料投入4千多億元，創造1兆6000億元的GDP附加價值，以台積電員工有近7萬人，平均年薪約260萬元，發給員工約2000多億元，分配給受僱報酬占比僅約15％，預算中心的全國平均受僱報酬占比43.87％，「難道是台積電拉低平均嗎」？這是專業議題，光看受僱報酬占比來指稱民眾感受，是「以管窺天」。

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