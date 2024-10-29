為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
請至Edge官網下載
請至FireFox官網下載
請至Google官網下載
即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容
需滿18歲
方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款
離開
我同意
我已年滿18歲
進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁
>
政治
LIVE - 民進黨召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算－台中篇」記者會
2024/10/29 09:15
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
政治今日熱門
2025春節專區
看更多！請加入自由時報粉絲團
網友回應
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。
熱門推播
具俊曄崩潰發聲！痛失愛妻大S：我不太好
台股金蛇年開盤》台積電大跌70元 指數暴跌逾千點