藍白企圖癱瘓憲法法庭 林智群：人民聲請釋憲無法做成判決

憲法法庭25日判決國會擴權法案大部分條文違憲，民眾黨團總召黃國昌稱，台灣民眾黨會提出自己的修法版本，但釋憲結果內部邏輯錯亂的程度，會讓接下來的修法變得很困難。（資料照）

2024/10/29 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭25日判決國會擴權法案大部分條文違憲，遭國民黨及民眾黨反彈砲轟，藍營甚至宣稱立法院沒有遵守憲法法庭判決、釋憲案的義務。律師林智群在臉書發文指出，由民眾黨立委黃國昌及國民黨立委翁曉玲所寫的國會擴權法案，「違憲點多達99個」。他也分享每年約有3000至4300件聲請大法官釋憲的案件，若藍白執意癱瘓憲法法庭，聲請釋憲案將不可能做成憲法判決。

林智群在臉書發文分享，指由黃國昌及翁曉玲所寫的國會擴權法案，經查閱憲法法庭判決內容可發現，「牴觸憲法權力分立原則，失其效力」的結果多達99個，讓他諷刺「違憲點99個，將近滿分！果然是戰神&大法官的法官，憲法之母我最大」。

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他在留言區也強調，「法案還沒通過時，一堆法律學者連署，告訴你這樣違憲，律師公會聲明告訴你這樣違憲，不聽，結果整個法案都是紅字，你看怎麼收拾」。對於有網友留言稱「就算完全按照過去民進黨的提案，現在的民進黨政府一樣會判違憲」，他也反駁「大法官獨立行使職權，跟民進黨有什麼關係？馬總統時代，我也不會講大法官是國民黨的，不如己意就抹黑裁判，你們這種嘴臉很噁心欸」，並強調「這個法案違憲是法界共識，別以為大家都跟你一樣，碰到政治，會把自己專業丟到旁邊，昧著良心做出不符合專業的判斷」。

林智群在另一篇發文則列出數據，指每年約有3000至4300件聲請大法官釋憲的案件，其中有98%是人民聲請釋憲，憲法機關間權力問題只佔2%。以113年度來說，已經通過聲請，但還沒做成憲法判決的，有138件。若藍白執意癱瘓憲法法庭，這138件人民聲請釋憲案，不可能做成憲法判決。若以此數據推算，累積4年下來，待辦案件到達600件的話，先到先辦，每個聲請釋憲案恐怕都要等上4至5年才會有結果。

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