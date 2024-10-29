軍公教明年退休金遞減中止？ 修法未三讀、精算報告明年才出爐

近日退休軍公教群組網路流傳，聲稱「立法院通過軍公教退休金遞減中止方案」、「明年不扣1.5%」，官員強調，「這是假訊息」。（資料照）

2024/10/29 07:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕近日退休軍公教群組網路流傳，聲稱「立法院通過軍公教退休金遞減中止方案」、「明年不扣1.5%」，官員強調，「這是假訊息」，事實上，國民黨立委今年3、4月提出修法，立院本會期至今尚未排審，至於是否續審，還要看立法院的考量。對於藍委提案是否影響退撫基金財務？他則透露，退撫基金第9次精算報告要明年才出爐，屆時才會精算出修法對財務影響。

年金改革自2018年7月上路，退休公教人員支領月退休金者，18％優存2年半歸零，所得替代率則設有10年過渡期，於改革首年降至本俸2倍的75％，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60％。

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截至去年底，年資滿15年的退休公教人員，所得替代率已從最初的本俸2倍45％降為39％；年資滿35年者，所得替代率已從75％降至69％。

國民黨立委上會期提出「公務員退休資遣撫卹法」、「公立教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，主張公教退休金所得替代率自2024年停止逐年遞減，不過相關法案自4月交付立院司法法制委員會後，至今尚未排案審查。立院國民黨團書記長林思銘日前受訪解釋，還在等銓敘部精算報告，以便評估修法的財務影響，等報告出爐後才會排案審議。

相關官員說，退撫基金第9次的精算報告尚未出爐，目前僅是初稿階段，最終報告書還要退休撫卹基金管理局辦理驗收，同時也要經過基金監理會通過，以時程來看，預估明年才會出爐；至於立院何時會排審修法，還要看司法法制委員會召委的考量。

官員強調，為使精算作業更為周延，精算報告除委託專業機構辦理精算外，並成立精算作業專案小組，成員包括專家學者、監督覆核精算機構、各退撫主管機關、財主單位、基金監理會、與全國教師會、全國公務人員協會等相關團體，提供專業意見及相關資料，使精算內容與過程更周延完整。

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