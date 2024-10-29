颱風假延至晚間9點公布 台南配合中央但有例外情形

康芮颱風侵台機率高，台南市長黃偉哲（左2）今日主持防颱整備會議，要求市府團隊提高戒備。（南市政府提供）

2024/10/29 22:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央氣象署風雨預測，自康芮颱風起，晚間9點增加一報，讓地方政府在停班課決策上更有彈性；對此，台南市長黃偉哲表示，會依據專業資料以及地方實際情況作判斷，在風雨狀況仍待確認的情況之下，以中央9點的預報為判斷基準再宣布是否上班上課；但若風雨狀況明顯，則會提前宣布。

依中央氣象署預報指出，中颱康芮逐漸接近台灣，易有強風降雨發生，南市政府今（29）日召開防颱整備會議，市長黃偉哲要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作。

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黃偉哲表示，依據氣象資料顯示，康芮颱風影響臺灣時間將落在10月30日至11月2日之間，尤其10月31日、11月1日最接近台灣，所帶來風雨也最大，影響也會最為嚴重，呼籲民眾「多一分準備，少一分災害」。

黃偉哲亦指示農業局應事先確實掌握轄區內農作物栽種情形，以便在災後迅速協助受災農友申請相關補助，節省時間及行政流程，保障其權益。

秘書長兼災防辦主任方進呈表示，水利局確實檢查抽水機運作及密切監控易淹水地區；針對颱風可能帶來的強陣風，相關機關加強加固路樹、招牌和圍籬，特別是大型廣告招牌、看板和工地圍籬，並修剪路樹、預先配置防水擋板與砂包、落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞等清淤作業，做好災害應變準備。他同時要求水利局檢查抽水機運作及密切監控易淹水地區。

災防辦執行秘書王雅禾表示，由於東北季風及康芮颱風外圍環流影響，10月31日至11月1日，南市恐有陣雨及大雨，山區則是局部豪雨，沿海地區及局部山區留意有10至11級強陣風，建議民眾外出前可運用「台南水情即時通」手機APP，或至中央氣象署查詢雷達回波圖參考天候概況規劃行程。

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