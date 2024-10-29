中國福建砸錢吸引台灣護理人員赴中 陸委會：難達統戰效果

陸委會說，中國所謂的「惠台措施」對台灣企業及民眾已喪失吸引力，難達其所預期之統戰效果。（資料照）

2024/10/29 22:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國福建省政府今天公布新一波對台措施，想吸引台灣護理人員赴中就業，宣稱可依在台學歷情況，享受人民幣3000到4000元的入職獎補。陸委會批評，所謂「惠台措施」對台灣企業及民眾已喪失吸引力，難達其所預期之統戰效果。

福建29日發布貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」第三波措施，涉及4個方面、計17條。

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四個方面涉及「推進對台金融合作」、「支持台灣民眾到福建發展」、「擴大對台司法服務」及「便利在福建生活旅遊」。

根據福建推出方案，在推動對台金融合作方面，共6項新措施。一是實施閩台資企業跨國融資便利化政策。福建省內符合資格的台資企業借用外債，可直接在銀行辦理相關外匯登記手續，無須到當地外匯管理部門辦理。

二是便利在閩台胞徵信查詢。推出113台信用報告自助查詢一體機，支援使用台灣居民居住證、台胞證查詢詳版信用報告，實現「就近查、自助查、即時查」。

三是服務台胞享受便利行動支付。興業銀行等銀行，依託中國銀聯，為來閩台胞提供「福旅通卡」，方便掃碼支付。四是設立一批重點服務台胞台企銀行保險機構，設立60家重點機構，配備服務專員及專區，台胞台企可現場辦理結售匯等全品類金融業務。

五是提供開立證券帳戶便利服務。在興業證券、華福證券設置30台胞專櫃，同步在公司官網等設置台胞專欄，進行線上線下服務。六是做好台資企業上市培育服務。依托廈門兩岸股權交易中心，面向台資企業進行融資路演、股權激勵等37項資本市場專項對接，為擬上新三板的台資企業提供一對一服務。

另外，支持台灣民眾到福建發展方面，在台灣尚未取得行醫資質，其學歷經過中國教育部留學服務中心認證的，在福建省符合條件醫院工作實踐滿一年並考核合格的，可在福建報名參加中國國家醫師資格考試。

漳州市5年內針對台灣護理人員每年提供240個職位。入職的台灣護理人員可依據在台灣學歷情況，享受人民幣3000元至4000元的入職獎補；可根據在台灣養老服務機構工作年限、技能等級享受每年1000至1萬元的在職獎補。

「擴大對台司法服務」方面，允許台灣民商事仲裁機構在廈門設立業務機構、開展涉港澳台和涉外仲裁業務。福建省司法廳制定出台「台灣地區仲裁機構在廈門設立業務機構登記管理辦法」，積極推動兩岸仲裁機構交流合作，支持台灣仲裁機構業務拓展。

在歡迎台灣民眾赴福建旅遊方面，根據相關方案，鼓勵暢遊媽祖故里，台灣民眾到湄洲島旅遊可以20元購買輪渡往返船票，免費遊覽湄洲島上景點。其次，莆田市內九鯉湖等4個景區遊覽享免收門票。並設立「台胞遊大武夷引客獎」，對旅遊市場主體組織台灣遊客到南平旅遊，分別對年度引入遊客人數前三名給予一次性8萬元、5萬元、3萬元獎勵。

對此，陸委會表示，中國不斷推出福建兩岸融合惠台政策措施，意圖吸引台商及國人赴中落地，並協助其經濟發展，在中國經濟下行，失業大幅增加，以及獨裁專制體制不獲國人認同的情況下，所謂「惠台措施」對台灣企業及民眾已喪失吸引力，難達其所預期之統戰效果。

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