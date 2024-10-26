全社會防衛韌性委會員被誤解 蕭美琴：非全民皆兵

蕭美琴出席中榮院慶致辭表示，賴總統成立全社會防衛韌性委員會，並非全民皆兵，而是需醫界產業科技共同面對。（記者蔡淑媛攝）

2024/10/26 12:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕副總統蕭美琴今天參加台中榮總42周年院慶，致辭時提及外界對總統賴清德成立「全社會防衛韌性委員會」有誤解，以為是全民皆兵，大家拿一把槍，其實是錯誤認知，在經歷了SARS、全球新冠挑戰，為了守護台灣人民健康與安全，必須有醫界、產業、科技，及鄰里投入，是需要全社會的力量共同面對挑戰。

蕭美琴表示，因應氣候變遷、社會韌性和健康促進挑戰，邁向永續發展，賴總統成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會，和健康台灣推動委員會，在健康醫療照顧、落實淨零碳排，以及確保社會有在醫療資源、技術上強大的韌性，以因應各式挑戰，是環環相扣的，這3個領域也都與中榮醫療有不可分割的共同使命。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴今天到中榮慶祝院慶並表達感謝，為台灣民眾提供最優質醫療照護，培育許多醫界菁英，多項研發成果榮獲國內外獎項，並配合政府政策從事海外醫療，她說，在院長陳適安和全體同仁努力，成為享譽海內外的國家級醫學中心，同時也是台灣人道關懷的外交醫療尖兵。

蕭美琴也大讚陳適安非常斜槓，不只是醫生，也是科技領域國家認證的院士，同時也是優秀的管理者，陳適安院長撰寫的「非肺靜脈心房顫動的鑑別診斷及治療方法」，被全球醫界喻為「台北方法」，更積極導入智慧醫療，提升醫療效率、服務品質和競爭力，並帶領中榮入選美國《Newsweek》全球最佳智慧醫院，同時中榮也和歐美日韓及新南向國家建立合作關係，深受民眾和國際信賴與肯定。

蕭美琴肯定中榮院慶舉行綠色永續高峰論壇，中榮在台灣醫界面對淨零碳排的挑戰，扮演領導者的角色，負起社會責任，重視醫療產業對環境影響，很高興看到台中榮總團隊和政府站在同一陣線。

陳適安致辭時表示，中榮在智慧醫院表現，領銜進入全球百大智慧醫院，這幾年響應國家政策，在ESG、能源、減碳努力，並連續得到ESG白金獎和金獎，國家希望醫院來做，都會共同努力。

蕭美琴今天慶祝院慶並與陳適安、退輔會主委嚴德發、衛福部政務次長呂建德、中市衛生局長曾梓展等人共同切慶生蛋糕，立委何欣純、蔡其昌等多藍綠立委也到場同賀。

中榮院慶舉行2天國際醫學研討會，展開22單元、共180場演講議程，涵蓋「尖端醫療、智慧醫療、精準醫療、再生醫療、國際醫療、醫學教育和醫療永續」等7大領域。歐、美、非、亞四大洲等共320名國內外醫學及跨領域專家，齊聚分享最新的醫學成果及創新技術。

蕭美琴出席中榮42週年院慶，與陳適安等人共同切慶生蛋糕慶祝。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法