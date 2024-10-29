無畏！高市議會變「電影院」 跨黨派議員邀民眾11/2看「國有器官」

獲多項影展大獎的紀錄片國有器官，內容揭露中共政府犯下人類史上重大罪行「活摘器官」。（圖擷取自「國有器官」臉書粉專）

2024/10/29 07:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕紀錄片「國有器官」放映期間屢受境外勢力威脅、恐嚇，導致民間電影院基於各項安全考量被迫停止播映、甚至提早下檔；高市議會跨黨派議員無畏打壓，商借議會當電影院，邀請民眾11/2下午、一起來議會觀賞「國有器官」。

高市議長康裕成今凌晨證實，議會已同意出借場地舉辦 「國有器官」電影放映暨與談會，她強調台灣是一個民主國家，言論自由、揭露真相更不應該被打壓，歡迎民眾11/2進來高雄議會看電影。

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跨黨派議員包握張博洋、簡煥宗、陳慧文、邱俊憲、李雅慧、陳麗娜、蔡金晏、黃彥毓等，「國有器官」電影放映暨與談會預計11月2日週六下午14時到16時舉行，地點在高市議會簡報室（高雄市鳳山區國泰路二段156號）。

議會說明流程，13時30分到14時開始報到（高雄市議會大門），14時到14時10分來賓致詞，14時10到15時30觀影，15時30分到16時映後座談，映後座談邀請台灣國際器官移植關懷協會理事鄭元瑜醫師、高雄阮綜合醫院肝膽胃腸科主治醫師丁楷庭擔任與談人。

議會提醒，本場放映由於現場座位有限，僅開放200位報名入場觀影，有興趣民眾敬請於10月31日（週四）前完成報名，恕不受理現場報名，因安全考量，此活動採實名制。

高市議會變「電影院」，跨黨派議員邀民眾11/2看「國有器官」。（記者王榮祥攝）

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