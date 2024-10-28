日執政聯盟未過半 學者：習近平是最大贏家

國策研究院 「日本眾院大選結果及其影響」座談會，國策研究院副院長郭育仁出席與談。（記者朱沛雄攝）

2024/10/28 13:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本第50屆眾議院選舉昨日投開票，自民黨與公明黨組成的執政聯盟席次大減，未取得過半（233席）席次。國策研究院副院長郭育仁分析，中國領導人習近平是本次眾議院選舉的最大贏家，中國一向喜歡日本政壇處於高度分裂、群龍無首的狀態。

國策院今（28）日上午舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。

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國策院執行長、當代日本研究學會會長王宏仁指出，本次日本選民主要關注國內議題，包含經濟就業、教育問題、育嬰補貼、政治獻金爭議等。

高雄大學政治法律學系主任楊鈞池認為，現任首相石破茂可能會下台，成為任期最短的日本首相，他指出，石破茂的權力基礎下滑，自民黨與公明黨的結盟也未發揮預期效果，目前的執政聯盟可能會尋求與國民民主黨合作，日本的經濟、外交政策都有可能因此變化。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，昨日眾議院選舉被稱為日本執政黨15年來最大的挫敗，無論後續首相是誰，一定會是日本過去15年來最弱勢的首相，對日本外交能力會造成重大衝擊，他也指出，未來日本首相也將面臨美國總統選舉的帶來的陰影，石破茂日前計畫在美國大選後立刻訪美，令人懷疑計劃是否能如期進行。

郭育仁分析，未來可能會有沒有任何執政聯盟獲得穩定半數的少數政府、自民黨及公明黨與國民民主黨等其他小黨合作組閣、自民黨及公明黨及立憲民主黨組成大聯合政府、立憲民主黨與其他政黨組成新內閣等4個可能性，無論最終是哪種可能性發生，石破茂都會被追究政治責任，且在明年7月參議院改選前，日本政治將進入長達半年的真空期。

針對中日關係，郭育仁認為，中國一向喜歡日本政壇處於高度分裂、群龍無首的狀態，沒有長期穩定的外交政策，讓中國可以對日本各政黨派系各個擊破，在本次眾議院選舉中「習近平是最大贏家」。

郭育仁憂心，由於日本政局陷入動盪低迷，台灣申請加入CPTPP的進程也可能會受到影響，近期也難以再看到日本海上自衛隊護衛艦通過台海的情況；台灣未來會被迫與日本朝野各黨皆建立溝通渠道，這是執政黨過去較少做的事。

民進黨立委郭國文也表示，若日本明年參議院選舉結果與本次選舉類似，未來台日關係互動可能需要採取不同思維，廣結善緣，才能建立台日關係可長可久的可能性。

此外，郭國文也指出，在本次選舉中，過去主導半導體政策的自民黨前幹事長甘利明落選，未來台日半導體政策是否會受到影響，台灣要去面對。

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