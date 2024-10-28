大法官人事等案未審 傅崐萁：執政者不擔心「我們擔心什麼」

立法院國民黨團總召傅崐萁說，司法院大法官、考試院考試委員、通傳會委員等人事案，「執政者都不擔心，我們擔心什麼」？（記者方賓照攝）

2024/10/28 13:38

〔記者林欣漢／台北報導〕司法院大法官、考試院考試委員、國家通訊傳播委員會（NCC）委員等人事案送進立法院，已完成付委審查程序，但至今未審查；立法院國民黨團總召傅崐萁今（28）日受訪表示，民進黨團仍未請立法院長韓國瑜召集協商，凸顯民進黨根本不在乎，「他們有很急促的提出來，要朝野協商嗎？民進黨團完全不care這些事情，執政者都不擔心，我們擔心什麼？他們現在就是擁有權力，其他都無所謂，完全無所謂，全面給你踐踏」。

司法院大法官含院長、副院長共7人10月31日將任滿，總統府8月30日公布提名繼任人選，但立法院迄今還未排審；考試院考試委員含院長、副院長共9人的任期8月31日已屆滿，總統府5月31日公布提名人選，迄今仍未排審；NCC含主委、副主委共4人任期已於7月31日屆滿，行政院4月30日公布提名人選，迄今也未排審。

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傅崐萁表示，包括明年度中央政府總預算案、各人事案，「國民黨團秉持務實審查」，而總預算案會視行政院長卓榮泰11月1日、5日報告、備詢後，黨團會「再開會進行縝密的討論，才會有一致性決議，是否讓預算案付委」，目前黨團內部討論，即便有不同聲音，會予以尊重，「溝通到大家都能接受」。

國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，黨團不可能在卓榮泰還沒報告前，就「繳械」同意付委審查，會視卓榮泰報告後再決定。

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