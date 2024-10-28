為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白聯手院會決議設調查委員會？ 傅崐萁：官員說謊是理所當然怎麼施行？

    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    2024/10/28 14:12

    〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭認為，經立法院個別委員會決議而設調查專案小組，行使調查權與調閱權屬違憲，應經院會決議才行，媒體詢問，憲法法庭判決委員會成立調查小組違憲，是否會與民眾黨合作，經立法院會決議設調查委員會？國民黨團總召傅崐萁今日受訪指出，憲法法庭已判決藐視國會罪違憲，官員到立法院說謊是理所當然，那要怎麼施行？

    傅崐萁批評，又回到以前了，甚至比以前還要弱，根本就是把整盤都翻掉了，就是不讓你調查任何弊案。很難想像現在21世紀，我們打回18世紀去，人家18世紀就有聽證調查權，我們竟然沒有，在21世紀之後，中華民國如何自處，「賴清德還有顏面嗎？你還能標榜是一個民主的政黨？」

    傅崐萁表示，經立法院會設調查委員會也是一樣，官員現在到立法院說謊都是理所當然，那要怎麼施行，現在連一般的委員會都可以說謊，就不要說要開什麼，這部分應讓人民來公斷，國民黨團該表達的意見，已經表達的很清楚，也希望社會大眾能夠給我們更多的資訊，才能按圖索驥，「現在我們調資料，他們不見得要給我們，官員都可以來立法院說謊，大法官都背書了，你還有什麼高度的期待。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播