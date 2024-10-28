藍白聯手院會決議設調查委員會？ 傅崐萁：官員說謊是理所當然怎麼施行？

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/10/28 14:12

〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭認為，經立法院個別委員會決議而設調查專案小組，行使調查權與調閱權屬違憲，應經院會決議才行，媒體詢問，憲法法庭判決委員會成立調查小組違憲，是否會與民眾黨合作，經立法院會決議設調查委員會？國民黨團總召傅崐萁今日受訪指出，憲法法庭已判決藐視國會罪違憲，官員到立法院說謊是理所當然，那要怎麼施行？

傅崐萁批評，又回到以前了，甚至比以前還要弱，根本就是把整盤都翻掉了，就是不讓你調查任何弊案。很難想像現在21世紀，我們打回18世紀去，人家18世紀就有聽證調查權，我們竟然沒有，在21世紀之後，中華民國如何自處，「賴清德還有顏面嗎？你還能標榜是一個民主的政黨？」

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傅崐萁表示，經立法院會設調查委員會也是一樣，官員現在到立法院說謊都是理所當然，那要怎麼施行，現在連一般的委員會都可以說謊，就不要說要開什麼，這部分應讓人民來公斷，國民黨團該表達的意見，已經表達的很清楚，也希望社會大眾能夠給我們更多的資訊，才能按圖索驥，「現在我們調資料，他們不見得要給我們，官員都可以來立法院說謊，大法官都背書了，你還有什麼高度的期待。」

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