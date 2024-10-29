接見歐洲議會跨黨派訪團 蕭美琴感謝通過挺台決議

副總統蕭美琴今接見「歐洲議會跨黨派議員訪台團」時表示，感謝歐洲議會致力於促進台灣與歐盟堅實的夥伴關係。（總統府提供）

2024/10/29 21:49

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴今接見「歐洲議會跨黨派議員訪台團」時表示，感謝歐洲議會致力於促進台灣與歐盟堅實的夥伴關係，在支持雙方利益相關的決議上發揮領導作用，特別感謝近日通過決議案，凸顯中國錯誤引用「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與，以及中國在區域的軍事挑釁作為。

蕭美琴特別感謝諸位歐洲議會領袖的支持，近日順利通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，這項決議涉及了我們都關注的議題，凸顯中國錯誤引用「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與，以及中國在區域的軍事挑釁作為。

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蕭美琴強調，我們十分珍視與歐洲議會的關係，她也感謝歐洲議會在今年3月她應邀訪問歐洲，以及近期蔡英文前總統訪問布魯塞爾時的接待之情。與歐盟的關係對台灣來說相當重要，非常感謝凱勒（Michael Gahler）議員帶領歐洲議會友台小組，並對此一夥伴關係的各項倡議表達支持。

訪賓包括歐洲議會友台小組主席凱勒、議員愷達（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）、友台小組秘書長蒲森川（Markus Poesentrup）。

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