翁曉玲聲請許宗力迴避釋憲案遭駁 國民黨團：憲法法庭民進黨開的？

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2024/07/10 13:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭昨（9）日駁回立法院機關代表、國民黨立委翁曉玲聲請司法院院長許宗力、大法官許志雄迴避本次國會改革修法釋憲案的審查。國民黨團表示，憲法法院如此快速、配合執政黨速審，毫不避諱，不給任何理由直接駁回的做法，實在令全國人民遺憾，憲法法庭現在都是民進黨開的？

國民黨團表示，有如此的司法院憲法法庭也難怪人民對司法改革的支持度墊底滿意度只有27%、不滿意度高達55%。憲法法庭如此之作為，不是配合民進黨當權者的意志，什麼才是當權者的意志？

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國民黨團指出，翁曉玲聲請要求許宗力、許志雄大法官迴避的聲請理由，非常清楚指出，許宗力大法官在大法官釋字585號解釋函中，所提出的不同意見書中明確反對賦予國會調查權，心證已成，有強烈立場。另外，釋憲申請人可以去電憲法法庭書記廳廳長，詢問指定相關機關立法院準備程序之機關代表相關問題，嗣後憲法法庭以通知書通知「準備程序期日由機關代表至多三人參與」，民進黨團總召柯建銘私下關切影響力甚鉅。

國民黨團指出，許志雄在擔任其民進黨政務官任內公開發言連賦予國會調閱權都反對。其有反對國會調查權立法的心證何其明確，但憲法法庭指以上陳述皆為聲請人主觀意見為由直接駁回，並未提出任何明確駁回之理由。不是更證明了，這群未來要審查本案的大法官們心證已成。

國民黨團表示，做出駁回聲請的大法官，亦有多位與民進黨關係匪淺，不是擔任大法官前擔任過民進黨政府政務官、就是曾任民進黨不分區立委的配偶擔任律師公會理事長之便，發表反對國會改革修法之聲明，自己也不主動聲請迴避，這樣早有預設立場的大法官們，如何讓社會信服？ 要說現在憲法法庭早已是民進黨開的，有錯嗎？

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