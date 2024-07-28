明天還有颱風假！ 高雄、花蓮這些區29日停班停課

台29線山區道路嚴重毀損，高雄那瑪夏主要連外道路無法通行。（原民會提供）

2024/07/28 20:51

首次上稿 07/28 20:24

更新時間 07/28 20:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風凱米雖已遠離，但其風雨重創南台灣，多地道路交通尚需復原。本報將整理週一（29日）仍需停班停課的地區，讓讀者快速掌握相關資訊。目前高雄市府已率先宣布那瑪夏區及桃源區3個里明天停班停課。

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基隆市

29日正常上班、上課

台北市

29日正常上班、上課

新北市

29日正常上班、上課

桃園市

29日正常上班、上課

新竹市

29日正常上班、上課

新竹縣

29日正常上班、上課

苗栗縣

29日正常上班、上課

台中市

29日正常上班、上課

彰化縣

29日正常上班、上課

南投縣

29日正常上班、上課

雲林縣

29日正常上班、上課

嘉義縣

29日正常上班、上課

嘉義市

29日正常上班、上課

台南市

29日正常上班、上課

高雄市

那瑪夏區、桃源區梅山、拉芙蘭、復興里等3里29日停止上班上課

其餘地區29日正常上班、上課

屏東縣

29日正常上班、上課

宜蘭縣

29日正常上班、上課

花蓮縣

秀林鄉大天祥地區（含富世村布洛灣及富世村12～19鄰範圍）及和平村29日停止上班上課

其餘地區29日正常上班、上課

台東縣

29日正常上班、上課

澎湖縣

29日正常上班、上課

連江縣

29日正常上班、上課

金門縣

29日正常上班、上課

詳細停班課資訊以行政院人事行政總處為準。

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