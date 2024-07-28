跨國議員來台參加IPAC峰會遭中國施壓 外交部強烈譴責

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為；外交部也予以強烈譴責，並感謝IPAC友人堅定支持民主與台灣。 （資料照）

2024/07/28 18:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會週二將在台北登場，美聯社今日披露，中國外交官正在向至少6國的議員施壓，要求他們不要參加這次的峰會。對此，IPAC譴責並反對中華人民共和國干預其年度峰會的行為；外交部也予以強烈譴責，並感謝IPAC友人堅定支持民主與台灣。

外交部表示，此次IPAC台北年會將邀請賴清德總統出席並發表演說，過程將全程轉播；蕭美琴副總統也將受邀出席年會國際記者會致詞。IPAC以往曾在義大利羅馬、美國華府、捷克布拉格舉辦年會，今年擇定在台北舉行，並以「台海和平與穩定」作為議程主軸。

請繼續往下閱讀...

外交部除協助IPAC辦理年會活動外，將安排IPAC訪問團晉見副總統蕭美琴、出席外交部政務次長田中光歡迎餐會、會晤立法委員，並參訪我國高科技公司，進一步瞭解我國政經發展、兩岸情勢，以及我國在全球供應鏈所扮演的重要角色。

IPAC成立於2020年，是全球各國國會及歐洲議會議員所組成的聯盟，主要關注中國對民主國家造成的挑戰，並推動各國立法防止中國政治及經濟的滲透。IPAC訂於30日在台北舉辦第四屆年會，計有23國及歐洲議會，共計48位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O'Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法