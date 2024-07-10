翁曉玲聲請2大法官迴避釋憲案被駁回 綠委：國民黨讓人笑掉大牙

民進黨團今（10）日指出，大法官是經國會集體決議所肯認的憲法守護神，國民黨不用心虛害怕成這樣，帶風向侵害大法官職權行使，反而讓人笑掉大牙。圖為民進黨立院黨團召開「最不中立的韓院長! 立院也成傅隨組織？」記者會，立法委員沈伯洋（左起）、吳思瑤、洪申翰、莊瑞雄出席。（記者陳逸寬攝）

2024/07/10 12:21

〔記者陳政宇／台北報導〕國會擴權法案釋憲大戰開打，立法院代表翁曉玲以有偏頗之虞，聲請司法院長兼憲法法庭審判長許宗力與大法官許志雄迴避，憲法法庭昨天駁回。民進黨團今（10）日指出，大法官是經國會集體決議所肯認的憲法守護神，國民黨不用心虛害怕成這樣，帶風向侵害大法官職權行使，反而讓人笑掉大牙。

總統賴清德、行政院、監察院及立院民進黨團，分別聲請釋憲和暫時處分，憲法法庭今下午將開庭，聽取四大聲請人及指定相關機關立法院，各自陳述對於暫時處分的意見。翁曉玲認為，許宗力與主責本次行政院釋憲聲請案的行政院政務委員林明昕有師生情誼，足認執行職務有偏頗之虞，而許志雄過去則為民進黨執政時的重要官員，難以期待維持客觀中立；憲法法庭昨皆裁定駁回。

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民進黨團幹事長吳思瑤今在黨團記者會應詢表示，針對迴避的相關法律規定，「憲法訴訟法」第9條、第10條都有明確規範，憲法法庭認為迴避的理由不成立，民進黨團尊重其處置，並做足準備、不預設任何立場。

吳思瑤說，非常訝異國民黨居然提起這項聲請，但國民黨真的不用怕成這樣，也不必急著對大法官行使職權說三道四，或打一些不必要的預防針，意圖在媒體帶風向，似乎大法官跟民進黨交情匪淺等，這都是在侵害大法官的職權行使、以及傷害司法院的聲譽，這種基於心虛害怕而進行的政治操作，不應當繼續發生。

民進黨團書記長莊瑞雄則強調，大法官是總統提名後經由立院集體決議通過，即為通過國會肯認的憲法守護神。但國民黨的聲請迴避理由，似乎任何涉及立院或行政部門的案件，只要是跟總統同黨的人（大法官），就會被無限制牽拖、被認定裁判一定會有所偏頗，「這叫做荒唐，也是笑掉人家的大牙」。

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