基隆希望之丘兒童遊戲場明啟用 林右昌稱又沒受邀、8年建設無法抹滅

基隆中正公園「恐龍溜滑梯」改造為希望之丘兒童遊戲場，是前市長林右昌任內規劃，明天將啟用，林右昌說又沒邀他。（記者盧賢秀攝）

2024/07/09 16:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆中正公園「恐龍溜滑梯」，是許多基隆人的童年記憶，改造為希望之丘兒童遊戲場，明天啟用，前內政部長、前基隆市長林右昌在臉書發文，繼城際轉運站營運， 這次市長謝國樑市長還是沒邀他出席，他說，中正公園兒童遊戲場串連整個希望之丘，最後一項「天鵝洞環境改造計畫」，還是他內政部長任內核定補助基隆市5500萬元，8年建設基隆是無法抹滅的，雖然可惜，但有些話必須跟基隆鄉親分享，也為基隆加油打氣！

市府發言人呂謦煒說，因為林前市長具現任民進黨秘書長黨職，所以未邀請，以免模糊焦點。

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林右昌在基隆建設目前還有多項尚在施工中，7月1日的基隆城際轉運站用，市府未邀他出席，明天中正公園希望之丘兒童遊戲場啟用，林右昌仍未受邀，他在臉書發文，表示雖然可惜，但仍有些話必須跟基隆鄉親分享，也為基隆加油打氣！

他任內8年，透過都市規劃與設計專業，把過去基隆所謂的缺點變成優點，把劣勢變成優勢，做到改變一座城市的命運！林右昌說，全世界其實少有城市像基隆一樣，擁有如此漂亮的地理環境，城市中有港口且港邊有整座山丘，這是何其幸運的事。

基隆的財政雖然不佳，中正公園破敗，他任內將中正公園更名為「希望之丘」，並整體規劃了「山海城串連計畫」向中央爭取上位計劃經費，計劃範圍非常大，從信二路防空洞、主普壇周邊、兒童公園、觀音佛像、天鵝洞、十八羅漢洞到海門天險。

2022年的「城市博覽會」，突破基隆市中心腹地狹小與地形高差的先天限制，創造出新的城市趣味，打造基隆成為一座人本友善城市。過去8年，市府團隊的規劃一步步完成到位，如新建基隆塔與主普壇後方觀景茶屋、整建主普壇前廣場與新建人行鵲橋、拓寬中正公園環山道路與人行道改建、 改造觀音大佛像前景觀廣場及綠地，改造信二路防空洞，新建串連電梯與市民平台廣場與 全面改造兒童遊戲場，最後始規劃完成「天鵝洞環境改造計畫」是整個中正公園改造的最後一塊拼圖。

現遊戲場將告別恐龍溜滑梯舊時代，改造成3層樓高的多功能遊戲塔及相關遊憩設施，符合使用者需求，納入現在孩子需要的遊具。

前基隆市長林右昌在臉書上PO出過去中正公園舊時的模樣。（擷取林右昌臉書）

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