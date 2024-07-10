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首頁　>　社會

三重一家三口命案今相驗 外婆痛哭失聲：叫我來看這個好殘忍

外婆忍不住痛哭失聲。（記者鄭景議攝）

外婆忍不住痛哭失聲。（記者鄭景議攝）

2024/07/10 14:28

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市三重區昨晚驚傳人倫悲劇，女子劉珮華昨天下午被母親發現，在家中倒臥血泊送醫不治，劉女同住丈夫廖軒詠及未滿1歲幼子則疑似在持刀刺殺妻子，後將幼子帶到北投馬槽橋下悶死後輕生，今檢警在北市二殯對父子遺體進行相驗，外婆及阿公都到場協助，其中外婆忍不住當場痛哭失聲「叫我來看這個好殘忍」。

據了解，42歲男子廖軒詠與43歲妻子劉珮華、今年1月出生的幼子及外婆鄭婦一家四口同住三重三和路公寓二樓，鄭婦昨下午返家，赫見愛女倒臥浴室，身上多處刀傷，一把長約廿五公分的料理刀已清洗過，警消將劉女送醫急救仍不治。

監視器錄到廖男先獨自離家，約下午1時許返家抱幼子開車離家，下午3時許車子現身陽金公路、4時許開到北投馬槽橋，警方昨晚7時17分在馬槽發現車子及2人遺體。

今日檢警對3人遺體進行相驗，上午在馬偕醫院已對劉女遺體相驗完畢，今日下午1時30分許在第二殯儀館對廖姓父子遺體進行相驗，其中外婆鄭婦及阿公廖男皆到場相助，廖男臉色凝重，不發一語步入相驗室，外婆則情緒失控，忍不住痛哭失聲，不斷哭訴「叫我來看這個好殘忍」。

廖男不發一語，步入相驗室。（記者鄭景議攝）

廖男不發一語，步入相驗室。（記者鄭景議攝）

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