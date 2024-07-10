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尊重憲法法庭駁回大法官迴避裁定 吳宗憲：釋明未來勝訴可能性

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲表示，尊重大法官的想法。他也說，下午開庭主要討論暫時處分的問題，並非實體部分，但我們也會釋明將來有無勝訴的可能性。（記者王藝菘攝）

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲表示，尊重大法官的想法。他也說，下午開庭主要討論暫時處分的問題，並非實體部分，但我們也會釋明將來有無勝訴的可能性。（記者王藝菘攝）

2024/07/10 11:47

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭今（10）天下午開庭審理「國會擴權法案」聲請釋憲案。對於憲法法庭昨駁回藍營聲請大法官許宗力（司法院長）、許志雄迴避。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲表示，尊重大法官的想法。他也說，下午開庭主要討論暫時處分的問題，並非實體部分，但我們也會釋明將來有無勝訴的可能性。

立院司法委員會今邀請司法院秘書長吳三龍、法務部長鄭銘謙等人列席就「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」進行專題報告，並備質詢。吳宗憲於會前接受媒體聯訪，回應憲法訴訟相關問題。

對於藍營聲請大法官迴避被駁回，吳宗憲表示，有委員主張需要迴避，但大法官他們認為不用，就尊重大法官想法，「我們目前就是這樣，對於審判者的決定，我們就是予以尊重，我國法制就是這樣子。」

吳宗憲指出，下午開庭主要是在討論暫時處分的問題，所以我們大概就是聚焦在這個程序的部分，就是本案到底有沒有暫時處分的必要性，「當然我們會提出我們的主張，就看最後憲法法庭怎麼認定。」不過，他也提及，因為暫時處分也是需要釋明將來有無勝訴的可能性，這部分我們當然也會說明。

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