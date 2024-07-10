立院聲請許宗力、許志雄迴避 遭駁回

憲法法庭今日將開庭審理國會擴權法案聲請釋憲案，但立法院長韓國瑜卻以立法院為聲請人、國民黨立委翁曉玲為「機關代表」名義，向憲法法庭聲請大法官許宗力、許志雄迴避，憲法法庭皆裁定駁回。 （資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者張文川／台北報導〕憲法法庭今日將開庭審理國會擴權法案聲請釋憲案，但立法院長韓國瑜卻以立法院為聲請人、國民黨立委翁曉玲為「機關代表」名義，向憲法法庭聲請大法官許宗力（司法院長）、許志雄迴避，憲法法庭昨皆裁定駁回。

裁定指出，此二項聲請的聲請人是立法院，代表人為韓國瑜，機關代表為翁曉玲；許宗力、許志雄各自在自己案件迴避、在對方案件請假，由十三位大法官做成裁定。國民黨日前曾開記者會質疑有七位大法官是「綠友友」。憲法法庭表示，目前僅收到此二件聲請。

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立法院聲請迴避理由是，許宗力曾就司法院釋字五八五號提出部分不同意見書，主張五八五號賦予立法院國會調查權，有悖憲政體制，也反對賦予國會調查權與罰鍰的行政處分權，心證已成且有強烈立場，有偏頗之虞。

立院也主張許志雄曾於二○○四年十二月擔任政務委員期間，為三一九真相調查委員會條例提出覆議案，多次公開主張「由各政黨自行推薦、未經總統任命的真調會委員均為違憲」，全然否定立法院文件調閱權之外的國會調查權，明顯影響判斷，有偏頗之虞，且他曾是民進黨執政時的重要官員，難以期待客觀中立性。

指立院未提出具體事證

憲法法庭認定，許宗力、許志雄各自對五八五號解釋、真調會的意見，尚不足以顯示會有偏頗之虞，立院未提出任何足以合理懷疑二人不會以開放、公正立場審理本案的具體事證，不符憲訴法規定要件，因此駁回。

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