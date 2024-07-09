憲法法庭明開庭 柯建銘吳思瑤鍾佳濱對上吳宗憲翁曉玲黃國昌

憲法法庭定明（10）日下午2時召開準備程序庭，聽取4大聲請人及指定機關立法院各自陳述對暫時處分的意見。（資料照）

2024/07/09 15:36

〔記者張文川／台北報導〕立法院三讀通過國會擴權法案，總統賴清德、行政院、監察院、民進黨立院黨團51位立委分別聲請釋憲和暫時處分，憲法法庭定明（10）日下午2時召開準備程序庭，聽取4大聲請人及指定機關立法院各自陳述對暫時處分的意見，各機關出席的代表與訴訟代理人也出爐，民進黨立院黨團將由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表，立法院則由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌擔任機關代表。

4大聲請人將共享30分鐘陳述意見，平均各講7分半鐘，而相關機關立法院則獨享30分鐘發言權，之後再進行60分鐘的「大法官詢問與補充陳述」時間。屆時將全程網路直播。

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司法院今公布憲法法庭準備程序的聲請人出席名單，並強調這是憲法法庭書記廳截至目前為止所收到陳報名單的彙整資料，依過去經驗，實際出席者可能與陳報名單未盡相符，要以開庭前的報到名單為準。

民進黨立院黨團提報由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱3人為聲請人代表出席，訴訟代理人為律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；總統賴清德的機關代表人不到庭，指派律師洪偉勝出席；行政院代表人也不到庭，由中興大學法律系教授陳信安、律師李荃和、賴秉詳出席；監察院由秘書長李俊俋代表出席，律師李元德以訴訟代理人身分出席。

指定相關機關立法院則於上週五協商決定2藍、1白立委代表出席，國民黨決由吳宗憲、翁曉玲代表，民眾黨則由黃國昌代表出席。

憲法法庭明日準備程序，主軸在於就「暫時處分」的必要性及其範圍，聽取各聲請人、指定相關機關立法院代表及訴訟代理人陳述意見。憲法訴訟法未規定開庭後須於多久內做成暫時處分裁定，但預期大法官會盡快做出裁定。

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