將領座車裝設中國製行車紀錄器 國防部：含行政車已800部下架

國防部長顧立雄（左）出席立法院外交及國防委員會報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」會前受訪。（記者陳逸寬攝）

2024/07/10 14:49

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍營區裝設中國製資通產品爭議持續延燒，國民黨立委徐巧芯今日爆料許多軍方將領座車裝設中國製行車紀錄器；民眾黨立委黃國也指出國防大學謊報先行拆除中國資通產品，以致於國防部認為國防大學並未使用。

國防部通信電子資訊參謀次長盧建中表示，目前已經下架約800部行車記錄器，還在清查的則是內建式行車記錄器。

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軍備局長林文祥則澄清，經3次確認，只有紅柴林營區回報使用中國路由器，國防大學部分沒有得到有用中國路由器的回報；顧立雄承諾，接下來國防部會再跟國防大學查明。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯日前爆料，國軍許多將領座車裝置的行車記錄器都是中國製，她今天詢問清查進度。國防部通信電子資訊參謀次長盧建中表示，目前已經下架約800部行車記錄器，還在清查的則是內建式行車記錄器。

徐巧芯質疑，通常行車記錄器的採購價約2000多元，但與軍方使用的同款中製行車記錄器在淘寶只要310元，不是很明顯被廠商坑錢？

徐巧芯再質疑，行車紀錄器的廠商互暢公司，國防部早就知道國軍該紀錄器並非互暢製作，互暢是轉買，但誰賣給互暢的卻沒有查，這樣怎麼知道該產品不是貼牌；互暢公司負責人母親創立、負責給互暢供貨的義坤金屬，早就被列為拒絕往來廠商，為何國軍還下訂單。

陸軍後勤指揮部參謀長劉青勳回答，他們先前就已得標，在下訂時才被列黑名單；徐巧芯質疑「難道國軍對此沒有解約手段?」

顧立雄回應，現行標案應已禁止中國製品，並承諾會檢討個案以及修改採購規定；陸軍參謀長陳建義則回應會在2週內完成清查。

黃國昌日前則爆料軍中不只使用中國逆變器，連路由器與控制用工業電腦全都是中國製造，甚至用了中國華為生產的路由器。

黃國昌今日再質疑，國防部新聞稿指稱國防大學率真園區未使用中國逆變器，但為何他找到國防大學要求廠商拆除中國製監控設備的的監工作業回報，這不就代表國防大學接到消息後，叫廠商來拆除，拆除後向上回報沒有中國製品？這是否是隱匿不報？

軍備局長林文祥解釋表示，經3次確認，只有紅柴林營區回報使用中國路由器，國防大學部分沒有得到有用中國路由器的回報；顧立雄承諾，接下來國防部會再跟國防大學查明。

國民黨立委徐巧芯爆料，許多軍方將領座車裝設中國製行車紀錄器，國防部對此回應已下架約800部。（記者吳哲宇攝）

眾黨立委黃國指出，國防大學謊報先行拆除中國資通產品，以致於國防部認為國防大學並未使用。 （圖片擷取自黃國昌Youtube）

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