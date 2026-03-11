疑從中國運送軍事補給被抓包 伊朗僅存全球唯一KC-747遭炸毀！

全球唯一的波音KC-747近日傳出遭美軍炸毀。（圖翻攝自粉專:Airline Secrets Exposed）

美以伊衝突升溫，伊朗空軍僅剩仍能使用的空中加油機、全球唯一的波音KC-747，近日傳出在首都德黑蘭的梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）遭美軍炸毀！

KC-747是波音公司（Boeing）基於747-200開發的巨型空中加油機，原來要拿來競標美軍合約，但因造價昂貴且有跑道限制，輸給麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）的KC-10加油機。僅兩架原型機於1970年被伊朗巴勒維王朝（Pahlavi）購入，在伊朗空軍服役，是全球唯一的747加油機，主要為F-14「雄貓」戰鬥機（Grumman F-14 Tomcat）執行空中加油，延長作戰航程。

請繼續往下閱讀...

巴勒維王朝倒台（1979年）後，這兩架KC-747曾改裝為民用，在薩哈航空（Saha Air Lines）服役，後又分別於2016年和2020年退回伊朗空軍，重新作為加油機使用。

不過，外國航天粉專「航空秘密大揭露」（Airline Secrets Exposed）轉發消息，伊朗一架KC-747被偵測到疑似從中國運送軍事補給，本月7日在梅赫拉巴德國際機場遭美國空軍鎖定並炸毀。粉專還曝光影片，可以看到夜色中一架飛機在地面爆炸起火。

此外，以色列空軍同樣在7日對梅赫拉巴德國際機場發動空襲，摧毀16架隸屬於伊朗革命衛隊（IRGC）旗下精銳部隊聖城軍（Quds Force）的軍機，當中就包括多架F-14雄貓戰機，加上主要為F-14雄貓戰機加油的KC-747也同日被炸毀，可見美以削弱伊朗空中作戰能力的目標明確，進一步鞏固對伊朗領空的制空優勢。

至於另一架KC-747，去年6月以色列軍方發動「雄獅崛起」行動（Rising Lion），當時以方就宣稱摧毀一架停在伊朗東北部馬什哈德（Mashhad）機場的空中加油機，當時不少軍事專家研判就是KC-747。算上這次行動，全球唯一的KC-747恐已走入歷史。

疑似KC-747遭炸毀的影片曝光。（圖翻攝自粉專:Airline Secrets Exposed）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法