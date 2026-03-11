「就是我們幹的！」伊朗證實攻擊泰國貨輪 荷姆茲海峽另有1船遇襲

掛泰國旗的散裝貨輪「Mayuree Naree號」11日在荷姆茲海峽遇襲後起火。（路透）

波斯灣和荷姆茲海峽11日接連傳出至少3艘貨船遭不明發射物擊中後，伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）11日證實，當天攻擊2艘在荷姆茲海峽的貨船，其中1艘為泰國旗散裝貨輪。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，伊朗半官方法斯通訊社（Fars news agency）報導革命衛隊的聲明，證實此事。聲明指出，是在該艘掛泰國旗的散裝貨輪「Mayuree Naree號」，「無視警告，堅持試圖非法通過荷姆茲海峽」後對其開火。

另一艘遭革命衛隊攻擊的貨輪為賴比瑞亞籍「Express Rome號」，聲明說，該貨輪「在無視革命衛隊海軍的警告後，今天早上被伊朗發射物擊中」。

船舶追蹤網站MarineTraffic的數據顯示，這2艘貨輪11日稍早的位置都在荷姆茲海峽。

在革命衛隊發出聲明證實攻擊貨輪之前，泰國交通部表示Mayuree Naree號遭不明飛彈攻擊，導致船尾爆炸、引擎起火，船上20人棄船搭救生艇，被阿曼海軍救起，但是有3名船員下落不明。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早指出，波斯灣和荷姆茲海峽11日一天內已有3艘貨船被擊中，包括一艘散裝貨輪在杜拜西北方50海里處、另一艘貨輪在阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）以北約11海里處被擊中起火，船員撤離；另外，阿拉伯聯合大公國外海11日清晨也有一艘貨船被擊中。

