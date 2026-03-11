又是中國！海能達挖角竊密摩托羅拉技術 美法院重判16億罰金

美國摩托羅拉遭中國海能達竊密。（法新社）

又是中國！總部位於深圳的無線電產品製造商「海能達」（Hytera），近日爆出竊取美國知名電信裝置製造商「摩托羅拉」（Motorola）的專有技術，被判賠5000萬美元（約新台幣16億）。

根據美國司法部伊利諾州北區聯邦檢察官辦公室（United States Attorney's Office, Northern District of Illinois）近日披露的法庭文件，中國海能達挖角多名摩托羅拉的員工，指示他們在未經授權的情況下帶走摩托羅拉的專有與商業機密資訊。被竊取的資料涉及摩托羅拉的數位行動無線電（Digital Mobile Radio）技術，這些技術是摩托羅拉多年研究與設計的成果。

跳槽到海能達的工程師利用竊得的資訊（包括原始程式碼）為海能達開發產品，成本遠低於摩托羅拉研發該專有技術所花費的成本，並用此技術與摩托羅拉競爭。海能達已在伊利諾州北區聯邦法院對共謀竊取商業機密等指控認罪，除了5000萬美元罰款，聯邦地方法官另判海能達5年緩刑，並要求公司建立有效的公司守法制度（compliance program），且每年都得向政府提交執行報告。

另外，法官認定海能達的違法使摩托羅拉損失約2.14億美元（約新台幣67.8億）利潤，應支付給摩托羅拉當賠償金，但海能達先前依民事判決所支付的款項已全數抵銷，因此不需再另外支付。

