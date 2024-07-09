後天「天貺節」曬印章！廖大乙：4生肖補運大好時機

虎爺生日是農曆6月6日，這天也是玉皇大帝下凡賜褔的天貺節，是陽氣最旺的日子。（記者張聰秋攝）

2024/07/09 19:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕本週進入24節氣「小暑」，天氣會一天比一天熱，11日農曆6月6日是天貺節（音同況），正是1年中陽氣最旺的日子，也是虎爺生日。民俗專家廖大乙說，天貺節是玉皇大帝出巡的日子，一年就這麼1次下凡人間賜福黎民，正是民眾想補運、補財庫的大好日子。

廖大乙指出，此日沖煞到馬、兔、鼠、雞共4個生肖，建議4生肖民眾，不妨在這一天捐血及佈施，行善引來正能量，改變磁場。

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為何捐血及布施可補運？廖大乙解釋，行善積福報，有福的人就可以改運、補運，捐血即救人一命，就是做善事，捐血外，透過布施也是有福，有福之人容易獲得上天眷顧，而招來富貴與財富。

天貺節陽氣旺，玉皇大帝下凡賜福。廖大乙建議民眾，可在這一天的早上7點到下午5點之間，曬印章一刻（15分鐘），曬印台語諧音曬運，今年上半年，覺得自己漏財或公司欠業績，不妨在這個時間，取出公司大小章或個人私章，字面朝上、向著東方曬印15分鐘，可旺財運。

天貺節也是人稱「下壇將軍」虎爺聖誕，廖大乙說，有宗教信仰者，不妨到廟宇拜拜，給虎爺祝壽，帶生鴨蛋及三層肉（豬肉）祭拜，鴨蛋台語諧音「押煞」有鎮煞避邪作用，三層肉代表天地人，真誠表達祝壽心意，同時也向虎爺求財，祈求補財庫，招財富，工作順遂。

在虎爺信仰中，換錢水是常見的求財方式，很多廟宇會在虎爺的神龕旁放著一碗放有1元、5元、10元零錢硬幣，俗稱的「錢水」。

廖大乙建議民眾，祭拜後用等值的零錢換「錢水」當錢母，再把錢母裝入紅包袋，紅包袋不可封口，放在自己的錢包，隔年再回廟還願，硬幣最好用象微一元復始萬象更新的1元零錢，筆畫上「一」從左到右有頭有尾、包羅萬象，就是好兆頭，會迎來好運。

虎爺聖誕有福來！民俗專家廖大乙建議民眾可帶生鴨蛋和三層肉當供品祭拜，可補財庫旺財運。（圖廖大乙提供）

虎爺生日可帶生鴨蛋及三層肉祭拜，鴨蛋台語諧音「押煞」有鎮煞避邪作用，三層肉代表天地人，真誠表達祝壽心意。（圖廖大乙提供）

曬印台語曬運，可旺財運。（記者張聰秋攝）

國曆7月11日、農曆6月6日是天貺節，也是虎爺生日。（記者張聰秋攝）

農曆6月6日是虎爺生日，民俗專家建議，有宗教信仰者可在這一天用1元硬幣換「錢水」當錢母，放在不封口的紅包袋內，隔年再還願。（記者張聰秋攝）

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