藍營控綠委「破門」闖會議室 林俊憲：提早開門法無禁止就是可以

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/09 16:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團今天表示，經查赫然發現上週四內政委員會民進黨團也用「非法手段」於當天6時30分議事人員到場前就搶先進入委員會，目前正在調監視器畫面，第一時間拿到後會讓國人知道真相。對此民進黨立委林俊憲表示，看來黃捷果然是韓院長心裡最深處的陰影。

林俊憲在臉書PO文表示，這讓他想起上週三，藍白要成立鏡電視調查小組，居然前一天才臨時通知司法跟交通兩委員會要聯席，但依照《立法院各委員會組織法》第13條：「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議。」

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林俊憲指出，正常人的法律解讀，這條意思是主席可以決定是否開聯席會，但程序上還是要提報院會。所以民進黨團當場抗議，認為此會議未報院會，違法無效，不過，粗糙法學派三巨頭之一的吳宗憲大立委有非常獨到的見解。他說，「得」就是「都可以」，所以他認為，主席報不報院會都能自己決定開聯席會。

林俊憲續指，當場主席還說了一句話，讓他印象非常深刻：「法無禁止就是可以嘛！」對啊！議事規則哪一條規定不能提早去開門上班？法無禁止就可以嘛！類似的案例，這屆國會以來已經發生太多，韓院長卻毫無反應。結果黃捷只是提早開門，他就突然醒了？

林俊憲直言，「法無禁止就是可以」，這句話送給韓院長，共勉之！

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