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賴士葆開車撞傷2行人 李孟諺：駕駛應有停讓行人意識

立法院交通委員會，會中邀請交通部長李孟諺做業務報告並備詢。（記者王藝菘攝）

立法院交通委員會，會中邀請交通部長李孟諺做業務報告並備詢。（記者王藝菘攝）

2024/07/10 12:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨立委賴士葆在昨天晚間在北市大安區駕車撞傷2名行人、今天表達歉意。交通部長李孟諺今天（10日）受訪時表示，駕駛應有停讓行人的意識外，政府也該改善行人庇護導、照明、行穿線和紅綠燈等。

李孟諺今天到立法院交通委員會做TPASS專案報告，他接受媒體聯訪時被問到賴士葆開車撞傷行人一事，他表示，希望這2位受傷的行人盡早康復，駕駛人也要停讓行人、經過路口時要注意安全。

各縣市的交通路口安全責任在於各縣市政府。李孟諺說，目前有鎖定全國共799個易肇事路口要做改善，包括行人穿越道退縮、行人庇護島、照明改善和紅綠燈行人早開時相等措施，這些都還有很大的改善成長空間，才能讓行人在穿越路口時更安全。

對於賴士葆宣稱是汽車的A柱死角和天色昏暗導致撞傷行人，李孟諺說，A柱是考量車輛安全所以需要，但也要改善行穿線退縮和改善道路照明等。

另外，有日籍遊客到新北市鶯歌旅遊卻被卡車撞到受傷，李孟諺說，行人交通空間安全確實有很大改進空間，強調除了駕駛人要停車讓行人外，政府也該改善庇護導、光線、人行道、紅綠燈行人早開時向等。

另外，交通部提出TPASS 2.0方案，預計今年12月上路短期的交通票。李孟諺補充，目前仍在研擬完整方案，2.0版是在14天內，例如5天或是7天，就很適合觀光客、異地出差等搭乘族群，要擴大使用需求，也同樣以台灣各區塊來分適用範圍，有些地方提出是否能選擇運具，「這部分就很複雜、還需討論」。

交通部長李孟諺今天到立法院交通委員會專案報告。（記者吳亮儀攝）

交通部長李孟諺今天到立法院交通委員會專案報告。（記者吳亮儀攝）

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