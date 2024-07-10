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國家警報響！北市信義區時雨量破百成衝浪區 空橋變河道畫面曝

今下午雙北對流發展旺盛，下起大雷雨，北市大安區、信義區時雨量破百，儼然成為衝浪區。（讀者提供）

今下午雙北對流發展旺盛，下起大雷雨，北市大安區、信義區時雨量破百，儼然成為衝浪區。（讀者提供）

2024/07/10 14:40

首次上稿 14:33
更新時間 14:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）下午雙北對流發展旺盛，下起大雷雨，雨勢猛烈，北市大安區、信義區時雨量破百，氣象署發布國家級警報，雙北多地區一級淹水警戒，信義區積淹水，儼然成為衝浪區。

氣象署針對雙北大雷雨發布災防告警訊息（PWS），請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行；（顯著對流系統或午後雷陣雨影響時）易有雷電發生影響飛機起降，請留意最新航班資訊。

根據氣象署下午2點10分觀測顯示，台北市大安區福州山時雨量高達104.5毫米，信義區瑠公國中時雨量104毫米、信義區時雨量也高達99毫米，台北市區短時強降雨，造成多地積淹水狀況，水利署針對台北市南港區、信義區、大安區、內湖區、文山區、中正區；新北市汐止區發布一級淹水警戒。

有民眾指出，瞬間強降雨讓信義區商圈泡在水中，彷彿成為衝浪區，連二樓空橋都因為大雨灌入成為行水區，連松仁路、人行道全面化為河道。

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