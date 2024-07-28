藍營稱罷樑是民進黨策畫 拆樑團體：除了失望還是只有失望

公民團體「山海公民拆樑行動」的小蜜蜂志工，趕在回覆基隆市選委會查詢單的期限前，在基隆市人潮較多的街頭宣導回覆技巧與應注意事項，以免因為填寫錯誤，被基隆市選委會視為無效連署。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/28 19:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起連署罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉今晚（28日）指出，國民黨嘉賓來基隆助講，其實是與基隆市民距離越來越遠；另外，針對國民黨基隆市黨部認為拆樑是民進黨在後面策劃一事，李晏蓉說，從發起罷免的公民角度看來，「除了失望，還是只有失望」。

李晏蓉表示，拆樑團體在27日、28日的週休二日，持續在街頭教導民眾如何回覆市選委會寄出的連署罷免的查詢單，她強調，不希望基隆市選委會因為行政不中立，導致最後要走向司法程序。

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李晏蓉說，從2024年2月，公民團體發起罷免謝國樑開始，至今對於謝市府的訴求都只有1件事，那就是請謝市府回應有疑慮及爭議的市政。

李晏蓉指出，這些每一件希望獲得回應的市政問題，也都是謝國樑在基隆市長任內所提出的內容，請國民黨認真思考一下，謝國樑自己提出的市政遭到市民質疑，與民進黨有何關聯？難道是民進黨指使謝國樑提出這些市政嗎？

近期甚至連拆樑志工過去的經歷，都被反罷免謝國樑的一方惡意流出，造成志工內心恐懼，即便內容證明罷免團隊與民進黨毫無關聯，卻還是要一直遭到國民黨將兩者強行連結，這種毫無邏輯的推論，實在荒謬至極。

她強調，若國民黨接下來依然只願意盲目相信自己認為的事、把所有不同意見都當成是政黨攻擊，只會離民心越來越遠。李晏蓉重申，市民想要的，一直都是謝市長對於市政爭議的解釋。

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