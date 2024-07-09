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評立法院藍白亂象 吳靜怡：韓國瑜刻意放縱還是真的管不來？

立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨團杯葛議事，甚至被臨時更改會議室，藍綠立委多次衝突。（資料照）

立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨團杯葛議事，甚至被臨時更改會議室，藍綠立委多次衝突。（資料照）

2024/07/09 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團控訴民進黨立委黃捷昨天在立法院內政委員會以小偷行徑破壞委員會門鎖強行進入並占領主席台。對此政治評論員吳靜怡表示，沒有大人的立法院，現在的亂象，韓國瑜院長到底是刻意放縱，還是真的管不來？

吳靜怡在臉書PO文表示，掌握重大衝突的議題和預判可能發生行為，這是領導人很基本的工作，而「解決衝突」更是領導人必須具備的本事，結果身為院長的韓國瑜即便有了教科書一般的秘書長周萬來，整個國會荒腔走板成為歷史上最無視議事規則的立院團隊，到底是韓國瑜無能還是無知呢？或是，刻意的放縱！

吳靜怡指出，一群人罵黃捷凌晨跑去開門的同時，怎麼不想想，有一群公務員、議事人員在高金素梅立委的辦公室，他們應該是服務立院還是服務特定立委？他們這樣滯留在立委辦公室是正確的嗎？就如同民眾黨備位立委陳智菡在委員會跟立委嗆聲、記者跟立委嗆聲一樣荒謬可笑。

吳靜怡直言，藍、綠、白都被各方檢視批評，而韓國瑜建造了一個糜爛毫無章法的立法院、議事人員搞得像是傀儡，韓國瑜院長應該立即檢討和改善才是吧！

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