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首頁　>　政治

控綠委上週破門闖會議室 國民黨團申請監視器畫面

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/07/09 12:52

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團控訴民進黨立委黃捷昨天在立法院內政委員會以小偷行徑破壞委員會門鎖，強行進入並占領主席台。國民黨團今天表示，經查赫然發現上週四內政委員會民進黨團也用「非法手段」於當天6時30分議事人員到場前就搶先進入委員會，目前正在調監視器畫面，第一時間拿到後會讓國人知道真相。

國民黨團批評民進黨團，搶先議事人員之前進入會議室，只為「沒收討論、沒收民主」，民進黨團這種「宵小行徑」，必須受到全民最嚴厲的讉責。

國民黨團今天發出新聞稿指出，經查7月4日（上週四）當天6時左右開始，民進黨女立委先試圖拿鑰匙開門，立委鍾佳濱、沈發惠、蔡易餘多次試圖手抓門把破門，其中鍾佳濱不知是否了解犯罪避免留下指紋，戴上手套以工具試圖破壞會議室窗戶。

國民黨團進一步指出，期間民進黨團總召柯建銘、民進黨團書記長莊瑞雄更違法在立法院會議室走廊抽菸。民進黨以王美惠為首的女立委們於上午6時27分以非法手段打開紅樓202會議室門鎖，進入佔據會議室杯葛當日議事。

國民黨團嚴厲讉責民進黨團此等宵小行徑，昨天黃捷被抓包4點到立法院當「破門賊」，今天更被查到民進黨全黨立委不分男女，破壞議事規則只為杯葛立法院當天的會議運作，「沒收討論、破壞民主」。

國民黨團強調，現在民進黨內當賊已不是個案，而是集體犯案當家鬧事。國民黨團現正依規定申請監視畫面，在第一時間拿到後會公告周知，讓全體國人看清楚違法亂紀的真相。更敬告執政的民進黨團，當家鬧事就是最惡劣的示範，不敢討論、只會鬧場的方式，就是徹底的民主退步。

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