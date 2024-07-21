賴清德下達全黨3目標 建立國家認同、深化民主憲政、保障自由人權

黨主席既總統賴清德在大會致詞表示，全代會黨職改選代表民進黨進入新階段，期待黨為新時代承擔更大責任，有3大目標需要共同打拚，包含建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權。（記者羅沛德攝）

2024/07/21 14:36

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會下午登場，黨主席既總統賴清德在大會致詞表示，全代會黨職改選代表民進黨進入新階段，期待黨為新時代承擔更大責任，有3大目標需要共同打拚，包含建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權，發揮關鍵力量帶領民主台灣繼續向前。

賴清德表示，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段，在台灣面對來自海內外更多更大的挑戰時，期待黨新的團隊能為新時代，承擔比以往更大的責任，全黨同志要團結、團結、再團結，合作、合作、再合作，發揮關鍵力量帶領民主台灣繼續向前，絕對不能走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付。

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賴清德指出，未來有3大目標需要大家共同打拚。首先，建立台灣主體性的國家認同，民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策。現在，民進黨的責任是團結人民、反併吞，確保國家主權，要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，「讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。

第二、深化民主憲政體制。賴清德說，過去民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主；現在我們的責任是維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利。過去，民主前輩要求開放黨禁、建立政黨政治；現在是要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。

賴清德說，民主國家不會因為一個人或少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。過去，民主前輩爭取人民當家作主，國會全面改選，現在，我們的責任是要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

第三、保障自由人權。賴清德指出，以前民主前輩打破報禁、爭取言論自由，反對人民因為言論遭受迫害。現在我們的責任是防止言論自由被濫用，保障人民的權利不受假訊息、認知作戰的侵害，也同時保護民主社會。以前，民主前輩爭取身體的自由，反對當權者藉司法迫害人身自由；現在是要繼續推動司法改革，維持社會正義，保護人民，建立人民對司法維護社會公義的信心。

賴清德說，以前民主前輩是爭取人民有自由處分財產的自由；現在是要保障人民的居住權益，不受炒地、炒房投機客的侵害；過去推動掃除政治、經濟、社會各方面的特權及不公，現在要努力實踐性別、族群、年紀、區域、貧富階級的平等，讓社會和諧穩定；過去爭取集會結社的自由，現在，我們必須建立開放政府，讓更多社會自主公民力量，有參與政治決策的機會。

賴清德說，台灣自從國會全面改選以來已歷經三次政黨輪替，但是距離成熟憲政民主的目標，仍然有許多需要努力，特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊，民主進步黨作為推動台灣民主的主要力量改革的第一品牌，永遠堅持民主自由的憲政體制，絕對不容許台灣因民主政治的失敗，而遭受滅亡的危險。

「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠！」賴清德說，不論在中央，或地方執政團隊，甚至在各級黨部、各種社團、或社會上不同崗位上打拚，請大家彼此勉勵，追隨民主前輩腳步，實現民進黨捍衛台灣主權，深化民主，維護和平，促進繁榮的理想，把更好、更穩固的台灣，交給下一代。

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