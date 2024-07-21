為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴清德下達全黨3目標 建立國家認同、深化民主憲政、保障自由人權

黨主席既總統賴清德在大會致詞表示，全代會黨職改選代表民進黨進入新階段，期待黨為新時代承擔更大責任，有3大目標需要共同打拚，包含建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權。（記者羅沛德攝）

黨主席既總統賴清德在大會致詞表示，全代會黨職改選代表民進黨進入新階段，期待黨為新時代承擔更大責任，有3大目標需要共同打拚，包含建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權。（記者羅沛德攝）

2024/07/21 14:36

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會下午登場，黨主席既總統賴清德在大會致詞表示，全代會黨職改選代表民進黨進入新階段，期待黨為新時代承擔更大責任，有3大目標需要共同打拚，包含建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權，發揮關鍵力量帶領民主台灣繼續向前。

賴清德表示，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段，在台灣面對來自海內外更多更大的挑戰時，期待黨新的團隊能為新時代，承擔比以往更大的責任，全黨同志要團結、團結、再團結，合作、合作、再合作，發揮關鍵力量帶領民主台灣繼續向前，絕對不能走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付。

賴清德指出，未來有3大目標需要大家共同打拚。首先，建立台灣主體性的國家認同，民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策。現在，民進黨的責任是團結人民、反併吞，確保國家主權，要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，「讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。

第二、深化民主憲政體制。賴清德說，過去民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主；現在我們的責任是維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利。過去，民主前輩要求開放黨禁、建立政黨政治；現在是要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。

賴清德說，民主國家不會因為一個人或少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。過去，民主前輩爭取人民當家作主，國會全面改選，現在，我們的責任是要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

第三、保障自由人權。賴清德指出，以前民主前輩打破報禁、爭取言論自由，反對人民因為言論遭受迫害。現在我們的責任是防止言論自由被濫用，保障人民的權利不受假訊息、認知作戰的侵害，也同時保護民主社會。以前，民主前輩爭取身體的自由，反對當權者藉司法迫害人身自由；現在是要繼續推動司法改革，維持社會正義，保護人民，建立人民對司法維護社會公義的信心。

賴清德說，以前民主前輩是爭取人民有自由處分財產的自由；現在是要保障人民的居住權益，不受炒地、炒房投機客的侵害；過去推動掃除政治、經濟、社會各方面的特權及不公，現在要努力實踐性別、族群、年紀、區域、貧富階級的平等，讓社會和諧穩定；過去爭取集會結社的自由，現在，我們必須建立開放政府，讓更多社會自主公民力量，有參與政治決策的機會。

賴清德說，台灣自從國會全面改選以來已歷經三次政黨輪替，但是距離成熟憲政民主的目標，仍然有許多需要努力，特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊，民主進步黨作為推動台灣民主的主要力量改革的第一品牌，永遠堅持民主自由的憲政體制，絕對不容許台灣因民主政治的失敗，而遭受滅亡的危險。

「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠！」賴清德說，不論在中央，或地方執政團隊，甚至在各級黨部、各種社團、或社會上不同崗位上打拚，請大家彼此勉勵，追隨民主前輩腳步，實現民進黨捍衛台灣主權，深化民主，維護和平，促進繁榮的理想，把更好、更穩固的台灣，交給下一代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴清德：台灣是共同母親 我們有權打造自己的國家「民主台灣」
2024/07/21 14:31

賴清德：台灣是共同母親 我們有權打造自己的國家「民主台灣」
民進黨全代會登場 賴清德、蕭美琴先後抵達
2024/07/21 13:51

民進黨全代會登場 賴清德、蕭美琴先後抵達

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
民進黨全代會登場 柯建銘：立委參與中常會對政策溝通更順暢
2024/07/21 13:06

民進黨全代會登場 柯建銘：立委參與中常會對政策溝通更順暢
偕卓揆步入民進黨全代會 賴清德與歷任黨主席握手致意
2024/07/21 14:16

偕卓揆步入民進黨全代會 賴清德與歷任黨主席握手致意

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播