卓榮泰全代會宣示三承諾 捍衛主權、維護憲政、經濟發展

卓榮泰表示，5月20日行動創新內閣正式上路，開始新時代、新階段國家的引擎，要為過去問題找出新方法，為現在新問題找出好方法，落實總統賴清德的國家希望工程治國理念。（記者羅沛德攝）

2024/07/21 14:42

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨今（21）日舉行第21屆全國黨員代表大會。行政院長卓榮泰致詞時做出三項承諾，站在和平第一線，捍衛國家安全和主權不容侵犯；站在民主第一線，全力維護憲法秩序和運作不容破壞；站在繁榮第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者並重。他也強調，行政院的每一項作為，都是呼應人民需求與時代變遷。

卓榮泰表示，5月20日行動創新內閣正式上路，開始新時代、新階段國家的引擎，要為過去問題找出新方法，為現在新問題找出好方法，落實總統賴清德的國家希望工程治國理念。「我們一定全力以赴，達成總統交付目標。」

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他指出，過去8年在前總統蔡英文領導下，台灣經濟成長率平均3.15％，是亞洲四小龍之首，今年預估會達到3.94%，要讓全民共享努力的果實，希望帶動民間企業實質加薪給所有員工，政府也帶頭，明年度將會朝合理方向，調整軍公教同仁薪水，希望增加國家競爭力，和大家的公平分配。

卓榮泰說，經濟發展委員會18日第一次開會，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長，首次會議達成三個決議，第一階段將用3到4兆元投資國家發展建設，這是大投資台灣計畫，希望帶動台灣再次經濟繼續起飛。他也提及，2028年前，將在民間企業培訓20萬AI人才，引進12萬外國專業人才和僑外生

他談及，6月20日政院就職1個月，他提出行動101策略方案，會在總統就職100天時，向國人提出新時代的新政策、新建設，這會是往後在總統領導下，對國家最重要的發展計劃，政院每一項工作都是呼應人民需求、呼應時代變遷。

而在打擊黑金槍毒詐部分，卓榮泰強調，這是行政團隊重要責任，打詐、掃毒、肅貪、清毒、斷金，5方面持續進步，「堅實打詐、絕不手軟」；立法院已三讀通過「打詐四法」，政院會在新法指引下，讓所有同仁手中握有利器，堅實打詐到底，給人民安心的社會。也會持續進行新世代反毒政策。

此外，卓榮泰也說，立院通過職權行使法，其中有諸多窒礙難行和違憲之處，政院基於職責提出覆議，並和總統府、立院民進黨團、監察院先後提出釋憲，很感謝憲法法庭裁準「暫時處分」，凍結大部分違憲條文，希望真正能讓法律穩定、憲政秩序維持，希望在釋憲工程上再次獲得社會肯定，還憲法一個公道。

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