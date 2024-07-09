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曝藍營臨時更改會議室通知 吳思瑤：偷偷摸摸「黑箱開會」

吳思瑤PO出國民黨臨時更改會議地點的通知。（圖擷取自 臉書）

吳思瑤PO出國民黨臨時更改會議地點的通知。（圖擷取自 臉書）

2024/07/09 11:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會（8日）續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠立委發生激烈的衝突，下午委員會突然宣布換會議室開會，還反鎖不讓民進黨立委進入，讓綠營怒轟「黑箱開會」。對此民進黨立委吳思瑤表示，為了沒收人民的罷免權力，利用一紙粗糙潦草的更改會議室通知，國民黨臨時轉移陣地，偷偷摸摸「黑箱開會」，把民進黨委員鎖在門外。

吳思瑤在臉書PO文表示，為了沒收人民的罷免權力，利用一紙粗糙潦草的更改會議室通知，國民黨臨時轉移陣地，偷偷摸摸「黑箱開會」，把民進黨委員鎖在門外，被破門而入後，高金素梅已經完成宣讀，《選罷法》正式進入議程，在民進黨委員攻進主席台，才制止會議繼續進行，高金被迫宣布「休息」。

吳思瑤直言「國民黨還是那個國民黨！十年前，半分鐘通過黑箱服貿，一個月前，黑箱喬條文通過國會擴權，今天，黑箱會議讓《選罷法》進入議程，往前一步，喔！對了，民眾黨又神隱了。麥玉珍上午只現身一下下，就不見人影了，黨團很多同仁掛彩，我自己也雙手黑青，但我們全力守護人民權力，會力拚到最後一刻。」

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