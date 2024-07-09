NCC人事同意權案 卓榮泰：已確認被提名人意願 傾向照原案進行

行政院長卓榮泰9日赴立法院施政方針報告及備詢。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 11:54

〔記者林哲遠／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期將在7月31日屆滿，行政院已於4月30日提名新任委員，人事權同意案卻在立法院程序委員會中被藍白聯手阻擋7次。立委關切，行政院長卓榮泰是否願意為這4位NCC委員提名人背書？卓榮泰答詢時說，近期已確認過4位被提名人意願，跟過去沒有明確不同，目前他傾向照原案進行，請立法院進行相關程序。

立法院會今日繼續針對行政院長報告施政方針進行質詢，民眾黨立委黃國昌質詢時詢問，NCC委員應由行政院長提名，對於前任院長提名的4位委員，卓榮泰是否願意支持、背書，若願意背書民眾黨團就願意實質審查，若要重新提名，也願意支持。

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卓榮泰答詢時說，近期有再一一詢問這4位委員，向他們確認並徵求意願，畢竟時間已經過了那麼久了。立法院程序委員會在6月25日針對NCC人事同意權不予列案，否則在6月底、7月初立法院會就能處理，該案在立法院一直在進行中。

卓榮泰表示，他的態度是，既然6月25日的程序委員會就曾經討論過，就讓會議繼續進行下去。目前他傾向就照原案進行，且這4位被提名人的意願，到現在為止，沒有明確跟過去不同，就按照原來的4位，再請立法院進行相關程序。

黃國昌追問，是否能視為院長要幫這4位提名人背書？卓榮泰表示，就延續下去。

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