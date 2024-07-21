金廈泳渡與中國官員同場不同框 羅文嘉：兩岸和平不應那麼遠

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在金廈泳渡活動中致詞表示，小金門游到廈門直線距離約六公里，兩岸距離那麼近，和平不應該那麼遠。 （記者吳正庭攝）

2024/07/21 15:02

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人海峽交流基金會副董事長羅文嘉今天前往金門縣雙口海邊參加第12屆金廈泳渡活動，本來可能與專程抵金參加開幕的中國福建省體育局局長葉得盛等官員不期而遇，由於兩方人馬到場時間的落差，羅與中國官員「同場未能同框」。羅文嘉致詞時表示，兩岸距離那麼近，和平不應該那麼遠。

葉得盛及廈門市體育局長阮敦梁等一行8人早上參加金廈泳渡，由於今年是從金門雙口海邊游向中國廈門市椰風寨海邊，因此葉等在參加開幕式不久，聽完金門縣副縣長李文良致詞後，全部離開會場，搭乘小船直接穿越金廈海域返回廈門。葉等官員還在簡易碼頭等待登船之際，羅文嘉才「很有默契的」率領綜合處處長洪浦釗等人抵達會場；雙方人馬相距不到100公尺，均未照面。

請繼續往下閱讀...

羅文嘉上台致詞說，這是金廈泳渡活動2009年啟動以來，海基會第一次參加這項已被視為兩岸游泳界的盛事；海基會肯定、支持縣府舉辦這樣的活動，因為金門過去是軍事堡壘，現在要變成和平之島，用體育競事取代過去的炮火四射，從肅殺之氣到剛剛聽到歡呼加油，「這就是和平」。

他說，這代表文明的進化，也代表人民對和平的渴望；文明的進化要不斷的前進，達成和平的方法很多，就是要對話，要交流，海基會20日在金門的辦公室掛牌運作，就代表海基會就推動兩岸雙向交流，有來有往才是交流，海基會希望能突破障礙，健康有序的完成交流。

他再次向對岸喊話，應該雙向交流，盡量減少像海警船、軍機、軍艦、軍演這樣的單向亂流。

羅文嘉說，海泳選手由金門游到廈門，直線距離約6公里，兩岸相距這麼近，和平也不應該那麼遠。他用手遙比對岸中國說，代表陸委會、海基會再次向對岸表達百分之百的善意，金廈泳渡、和平永續。

海基會表示，羅文嘉此行是抱著支持兩岸泳渡的想法，希望為活動加分，所有參與泳渡活動的行程，尊重主辦單位的安排。

海基會副董事長羅文嘉（右四）與國民黨立委陳玉珍（左三）前往海邊關看金廈泳渡會場。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（右三）等縣政府官員在簡易碼頭歡送先一步離開會場的中國體育部門官員。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法