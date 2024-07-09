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憂心國會亂象 黃暐瀚：難怪外國人這樣看待台灣

立法院內政委員會續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠皆發動甲級動員，並爆發衝突。（資料照）

立法院內政委員會續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠皆發動甲級動員，並爆發衝突。（資料照）

2024/07/09 10:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會昨續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠皆發動甲級動員，並爆發衝突。對此政治評論員黃暐瀚表示，簡單使用「暴力」、「霸佔主席台」、「扯斷麥克風」就能癱瘓國會？這樣的立法院，是不是該改變了？

黃暐瀚在臉書PO文表示，他決定用斯洛伐克議員來訪時，在立院「作勢拳擊」的照片，表達他對目前台灣國會的憂心，當時還覺得斯洛伐克的議員怎麼這麼不禮貌？跑到立院「打拳擊」？不過回頭看看最近立院的狀況，才驚覺難怪外國人會這樣看待台灣。

黃暐瀚指出，立院是修法、立法、審預算、問官員、說理論理的地方，如果簡單使用「暴力」、「霸佔主席台」、「扯斷麥克風」就能癱瘓國會？這樣的立法院，是不是該改變了？

黃暐瀚直言，你有看過小學選班長，靠打人選上的嗎？（或靠杯葛讓班長選不成？）你有看過投開票所因為有人搗亂就無法繼續進行投票的嗎？立院就該有立院的樣子，言論自由的範疇，應該最大限度的保障；但肢體動作的杯葛，應該縮小到最低的範圍，不能因為任何一的立委企圖用「摸胸被摸胸」、「開門鎖門」、「推擠踢腿熊抱亂親」這樣莫名其妙的理由，就癱瘓了議會。

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