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我漁船越界被中國海警船強押帶回 陳玉珍：救回人民是賴政府責任

國民黨立委陳玉珍說，接下來視陸委會如何跟大陸溝通，和對岸溝通、保護及救回人民是賴政府的責任。（資料照）

國民黨立委陳玉珍說，接下來視陸委會如何跟大陸溝通，和對岸溝通、保護及救回人民是賴政府的責任。（資料照）

2024/07/03 10:42

〔記者林欣漢／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」昨（2日）晚在金門外海越界到中國領海作業，又逢中國伏季休漁期間，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢扣押後，將船隻帶回中國，國民黨立委陳玉珍今日表示，接下來就視陸委會如何跟大陸溝通，和對岸溝通、保護及救回人民是賴政府的責任。至於是否會幫忙溝通？陳玉珍說，目前沒收到委託，會督促陸委會趕快協助我方漁民。

陳玉珍表示，目前看來我方的漁船到大陸泉州內海捕撈，已經進入大陸的領海，過去也有大陸漁船越界捕撈，被我方帶回調查，兩邊的執法單位都會做相對應的處置，雖然我方海巡有立即前往馳援，但大陸艦艇的噸數比較大，當時也已經進入大陸轄區，因此無法即時處理，當然有呼籲，但對方聲稱是在執法，就被帶回去。

陳玉珍指出，依照正常程序，帶回去調查後就會進行相關處置，但問題是現在與以前不同的是兩岸關係比較不好。大陸上次登檢觀光船也是因為越界，以前互動比較好的時候，可以用勸離的方式，當然現在大陸動作比較強硬，依法行事，也是兩岸關係比較緊繃的關係，今年2月金門事件沒有解決，當然會影響後續事件處理的發展。

陳玉珍表示，接下來就是兩岸之間的工作，兩岸人民的事務就由陸委會與大陸協商，相關調查處理完畢後，就儘快讓我漁民回來，接下來就視陸委會如何跟大陸溝通，和對岸溝通、讓人民安然返家，是執政黨的責任。

至於預計需多久時間？陳玉珍認為，3個月很基本，大陸漁船越界來捕魚，我方調查也差不多3個月，當然希望越快越好，但兩邊都有程序要走，過往案例費時3個月時間調查跑不掉。

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