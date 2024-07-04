「罷樑」4萬份連署書明送件 藍營固樑行動7日開講

基隆罷樑志工忙著整理連署書造冊，明天下午到基隆市選委會送件。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/04 17:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑第2階段連署超過4萬份，該公民團體明天下午將到基隆市選委會送件；而國民黨「固樑」行動，則由前中廣董事長趙少康7日率守護小組成員，到基隆信義市場掃街宣講。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，這幾天有10幾個志工忙著整理、造冊，一開始工作量較大，造冊工作有些落後，慢慢已進入狀況，預計明天下午到基隆市選委會送件。

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而國民黨組成了守護基隆小組「固樑」，前中廣董事長趙少康與立委徐巧芯、王鴻薇等人，7日要到基隆信義市場掃街宣講，以「挺做事的人，行人友善好成績」、「民進黨選輸了，想重選，我們不同意」為主題，並會在信義市場內外向市民表達訴求，用實際行動支持謝國樑。

不過，李晏蓉表示，據內部評估，國民黨大動作來基隆宣講和網路上謾罵，只會引起中間選民反感，可能錯估形勢，固樑反成拆樑，他們會評估未來的對策。

此外，市選委會收件後，依規定應在40天內查對連署人名冊，但中選會發公文要求市選委會提前在30天內完成審查，市選委會將在下週開會討論。

基隆市選委會表示，剔除不符合資格者後，若未達3萬792份門檻，會通知領銜人在10天內補件，以1次為限。查對後或補件後符合規定，就送中選會宣告罷免案成立，並在宣告後20天起、60天內舉行投票。

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