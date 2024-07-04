台中永隆里長罷免案7/13投票 街頭掛旗幟拚輸贏

永隆里街頭掛出支持罷免旗幟。（民眾提供）

2024/07/04 17:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里永隆里長罷免案即將於13日投票，支持罷免及反罷免陣營連日在國中小私有地等街頭懸掛旗幟，主張罷免民眾批評里長黃秀玲，就任1年並不適任，黃秀玲則強調追求永隆里公共利益，這場罷免投票交由選民決定公利與私利何者為重。

永隆里爽文路、東興路、土地公廟及永隆國中小附近，一週以來出現「咱相招投票不同意罷免」、「換掉黃秀玲，就差你這票」等對嗆旗幟，大里區公所強調不能在公有地掛設，而里民認為下週六就要投票，雙方陣營競爭白熱化。

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台中市政府說，第4屆永隆里里長黃秀玲罷免案由葉茂隆領銜提出，符合規定連署人數1024人於5月20日成立，全里選舉區人數9392人，7月13日投票數需達25％，即2348人，且同意票大於不同意，罷免才會成立。

公所明晚（5日）發放選舉公報及投票通知，由鄰長親送或通報民眾領取，地方有民眾表態支持，也有民眾認為投票動能不足，且要達到4分之1以上選舉人投票贊同，難度偏高。

黃秀玲接獲本報電訪，以「開車不方便」為由未多做說明，而黃秀玲透過答辯書表示，行政執行一切依法，行政思維就是以追求永隆里公共利益為依歸，這場罷免投票交由選民決定公利與私人利益何者為重。

本報電訪領銜人葉茂隆，電話並未接通，地方人士認為里長就任1年多並不適任，到處都有里民抱怨，因而提出罷免案。

永隆里街頭掛出反罷免宣傳旗幟。（民眾提供）

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