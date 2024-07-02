中國海警強行押走澎湖漁船 海巡署明天記者會說明

澎湖漁船大進滿88號，遭中國海警船押往中國。示意圖。（民眾提供）

2024/07/02 23:38

相關新聞請見︰

獨家》中國海警船闖金門外海 強行登檢澎湖漁船硬帶回中國

中國海警登檢我漁船強行押回 海巡署動員攔截與4艇對峙

請繼續往下閱讀...

中國海警船登檢我漁船強行帶回 海巡欲攔截與4艇周旋近1小時

〔記者洪定宏／高雄報導〕澎湖漁船大進滿88號今（2）日晚間在金門外海作業，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢後，將漁船押往中國，雖然海巡署深夜發出文字稿說明，但因7月3日下午3點正逢第二次例行記者會，仍將面對媒體說明最新進展，並接受提問。

不過，海巡署深夜表示，原訂3日下午第二次例行記者會取消，改為3日上午10點，針對澎湖籍「大進滿88號」漁船救援案召開專案記者會，由副署長謝慶欽說明案情，並開放媒體提問。

海巡署為了改變保守風格，並貼近民意，原則決定每2週1次，在台北市文山區的署本部召開例行記者會，6月19日為史上第一場，7月3日為第二場，主題包括中國海警船在金門週邊水域動態及取締越界中國漁船等。

沒想到第二次例行記者會前夕，驚傳澎湖漁船遭中國海警押走事件，海巡署漏夜召開應變會議，先發出文字稿說明。

海巡署表示，今晚8點14分，接獲澎湖籍「大進滿88」漁船船主報案，指漁船在金門料羅港東北東方23.7浬，遭中國海警船登檢扣押，隨即調派海巡艇救援。

但台灣海巡艇在距離「大」船1.6浬處，遭3艘中國海警船攔阻，海巡艇透過廣播要求立即釋放漁船，中方回嗆「勿干擾」。由於另有4艘中國海警船集結，為避免升高衝突，海巡艇停止緊追，最後「大」船被押往中國福建圍頭港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法