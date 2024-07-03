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大進滿88遭中方扣船 船東：已展開營救「但情況不明」

澎湖縣共合造船廠不僅自造漁船，還組成大進滿船隊。（資料照，記者劉禹慶攝）

澎湖縣共合造船廠不僅自造漁船，還組成大進滿船隊。（資料照，記者劉禹慶攝）

2024/07/03 10:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕遭中國海警船扣押的澎湖西嶼籍大進滿88號漁船隸屬西嶼竹灣共合造船廠船隊，夏季捕撈小管、冬季捕撈土魠，都是當地大宗漁業；船東許國賓昨（2）日接獲通報漁船被扣，立即試圖聯繫洪姓船長，但聯繫不上，研判已被中國海警切斷對外聯繫，目前狀況不明，已派員試著前往中國了解人船現況。

許國賓表示，大進滿88號漁船作業地點是近幾年船隊捕撈小管的位置，以往從未發生中國海警船強行登靠、將船扣回中國的狀況，因此，昨天附近作業的船隊船隻傳回大進滿88號漁船遭中國海警扣押消息，他就立即嘗試聯繫洪姓船長，但都未能接通，至今仍狀況不明，他及船長、船員家屬都相當擔心，事發之後透過各種管道都未能得知後續情況，初步研判中國海警船已切斷大進滿88號對外聯繫。

由於這次中國海警船大動作查扣澎湖漁船，震撼鄰近作業中的數十艘台灣漁船，迅速鳥獸散，似乎讓中國的做法發揮「殺雞儆猴」的效果。

許國賓表示，現在作業捕撈小管船隻都盡量在海峽中線以東、接近我方領海處作業，不敢貿然越過中線以西，讓中國海警船有藉口扣船，中方的作法已造成寒蟬效應，嚴重衝擊台澎捕撈小管漁船的生計。

至於援救方式，許國賓表示，已派員前往中國，設法透過管道先聯繫船員，一切以人員平安為最優先考慮，後續若要繳納罰金或其他處理方式，因涉及政治敏感，可能要透過兩岸管道協商，一般平民百姓根本無法也無力處理。

澎湖西嶼大進滿88號漁船在金門附近海域被中國海警船強行登檢扣押，船東是西嶼竹灣共合造船廠。（記者劉禹慶攝）

澎湖西嶼大進滿88號漁船在金門附近海域被中國海警船強行登檢扣押，船東是西嶼竹灣共合造船廠。（記者劉禹慶攝）

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