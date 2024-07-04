備役替代役今年擬召訓5.8萬人 勤務召集未到最多關3年

針對無故不參加召集，役政司司長沈哲芳說明處罰規定。（記者黃靖媗攝）

2024/07/04 17:46

〔記者黃靖媗／台北報導〕為改善替代役備役演訓的召訓率長期偏低問題，內政部今年預估召訓5萬8618名備役役男。役政司司長沈哲芳今（4日）說明，未來備役替代役勤務召集未到，將比照常備役勤務召集，處3年以下有期徒刑；演訓召集未到，比照常備役點閱召集，處1年以下有期徒刑。

內政部今日部務會報安排替管中心說明「強化替代役民防訓練及運用業務報告」，替管中心報告指出，為強化全社會防衛韌性，替代役男民防訓練區分為基礎訓練、專業訓練及在職訓練3階段，並結合各單位災害發生時的應變任務，規劃自衛防護、緊急救護、防災避難、民防教育及協同演訓5個訓練模組施訓，持續提升役男民防應變執勤能力，建立全民防災的認識與知識。

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內政部次長馬士元也於部務會報裁示，明年起替代役現役及備役役男，將新增防災士培訓課程，讓現役及備役役男都領有內政部訓練合格並頒發防災士證件及證書，促進整體社會韌性。

替管中心說明，因應全民國防兵力結構調整，替代役備役召集已成為國家整體安全防衛不可或缺的一環，役政單位今年起擴大召訓量能，預計召訓5萬8618人，著重在EMT-1繼續教育、治安維護組及防災救護組訓練、射擊訓練、參與民（萬）安演習訓練等4項演訓機制，使備役役男提升軍事基本技能，具備支援各民防團隊專業技能，以強化國家整體緊急救護量能，成為國家堅強後盾。

另外，為有效杜絕備役替代役意圖逃避召集，馬士元強調，替管中心已修法比照國軍現行規定，對於無故不參加召集明定處罰規定，提醒接獲替代役演訓召集的備役役男，務必依縣市核發的召集令準時應召。

替管中心指出，為防杜備役替代役規避召集的行為，已擬具「替代役實施條例」修正草案送行政院，對於非常事變或戰時意圖避免召集服勤及平時無故不參加召集服勤的行為，比照後備軍人規定處罰，使替代役備役役男與義務役後備軍人刑度相當。

替管中心說明，各地方政府近期將陸續發送召集令，若備役役男接獲召集令，依法可向任職單位、公司行號申請公假，召集期間相關權利、義務與服替代役期間相同，並可享有薪俸津貼、主副食費津貼、交通費及保險等權益。

馬士元進一步裁示，有關「替代役實施條例」修法，役政單位應妥予向行政院及立法院溝通協調，以完備法令規範，此外，對於備役召訓人數逐年大增部分，涉及國防部、地方政府警察、消防和民防單位，役政單位也應加強溝通協調，以順利達成政策目標。

役政單位今年起擴大召訓量能，預計召訓5萬8618人。（內政部提供）

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