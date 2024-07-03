我漁船遭中方強押帶回 張致盛：該海域兩岸漁民長期共同作業

漁業署長張致盛表示，該海域本來就是兩岸漁民長期共同作業區域，希望大家務實處理，讓我方漁船盡快帶回。（記者塗建榮攝）

2024/07/03 09:51

〔記者吳哲宇／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」昨（2日）晚在金門外海越界到中國領海作業，又逢中國伏季休漁期間，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢扣押後，將船隻帶回中國。漁業署長張致盛今日表示，該海域本來就是兩岸漁民長期共同作業區域，希望大家務實處理，讓我方漁船盡快帶回。

立法院外交及國防、經濟委員會聯席會議今日審查「馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書」及其附件「漁業補貼協定」案、「中華民國（臺灣）政府部分停止中華民國（臺灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定施行文書」案及終止「中華民國（臺灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定」案。

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張致盛於會前受訪時表示，澎湖漁船「大進滿88號」昨晚於金門料羅灣東北方約23.7海里處作業，並遭中共海警船登船盤查，第一時間船東就向海巡署報案，海巡也馬上派艦前往，但因中國把漁船往大陸方向帶回，所以在晚上10點左右，我方漁船就在中國漁港內。

張致盛說，就漁業署了解，當時也有透過岸際通訊不斷呼叫漁船，那時漁船沒有回應，後來聯繫上時，據了解有5名船員，其中2名是本國籍，3名是外籍，目前人員均安，漁業署將持續透過陸委會與中國交涉，因為那個海域平常就是我方漁船作業的海域，雙方漁民以往也都在那裡共同作業，還是希望雙方能務實處理，也希望漁船能夠很快獲得釋放。

至於有消息稱我方越界，張致盛表示，事實上那裡過去都是雙方漁民共同作業的地方。是否有跨到中國領海，張致盛表回應，因為在兩岸之間其實有很多海域是重複作業的，這些重複重疊的海域本來就是兩岸漁民作業的區域。

媒體詢問，這樣是否代表我方漁民以後就無法前去捕魚？張致盛回應，其實漁業署有告訴我方漁民，每年5月至8月是中國伏季休漁季，我方相關作業就是避免進入中國海域。但張致盛強調，昨天我方漁船所處海域，本就是兩岸多年共同作業的區域。

至於有傳聞昨日有50艘漁船在附近，但只逮捕「大進滿88號」，是否有特別原因？張致盛說，詳細數字並不清楚，但從AI軌跡來看，那裡是雙方共同作業區域，所以本來就有相當多漁船，不是只有這艘。

至於海洋委員會主委管碧玲曾說，遇到中國海警船登檢時我方可以不配合。張致盛說，詳情可再進一步洽詢海巡署。

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