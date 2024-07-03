中國海警船帶走澎湖漁船「報復賴清德」？ 海巡高層：認知作戰

澎湖籍西嶼竹灣大進滿88號漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。（民眾提供）

2024/07/03 10:36

〔記者陳昀／台北報導〕澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海越界到中國領海作業，逢中國伏季休漁期間，突遭2艘中國海警船靠近強行登檢扣押並帶回中國，國內媒體引述漁民發言指其是對賴清德總統的報復。海巡高層感嘆，一邊救人一邊要回應認知作戰，實在疲於奔命；黨政人士也說，有心人士刻意將中國的強勢作為與兩岸關係、報復賴總統惡意連結，其心可議。

海巡高層表示，海巡署第一時間已派海巡艇趕往救援，並立即向海警船廣播要求釋放本國籍漁船，盡全力確保我方船隻安全，但一邊試圖救人，一邊還要回應認知作戰的謠言混淆視聽，疲於奔命。這並非賴總統上任後才發生，過去也有漁船越界捕魚遭登檢情形，2003年以來中國海警船對我國漁船、民船的騷擾案例，過去伏漁季是3次，其中2次疑似不法，1次為初日號政治性登檢。不含本次在內總共6案20船。

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黨政人士也說，中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，多有類似強勢作為，已經引發國際各方關注與爭議，國內卻有有心人士刻意扯到兩岸關係、報復總統賴清德進行惡意連結，其心可議。

據悉，今年2月中國海警船在金門大二膽與五通水道附近海域，強行登檢我方遊艇「初日號」約30分鐘，遊客驚嚇不已，金門海巡隊第一時間趕往，結束一場虛驚。事發海域屬金門禁限制海域外，遭中國劃為領海，自6月中旬以來，中國海警船已4度出現在該海域。

此外，各國也飽受中國海警船侵擾，6月底中國海警船與日本海上保安廳船隻在東海爭議性的釣魚台列嶼附近對峙；中國海警局6月15日起實施新發布的「海警機構行政執法程序規定」後，也曾針對一艘開入南沙群島仁愛暗沙鄰近海域的菲律賓運補船，登臨檢查與強制驅離。

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