張廖萬堅陷苦戰 教團接力路口拜票保教育立委

全國教師工會總聯合會陪同張廖萬堅路口拜票。（張廖萬堅競總提供）

2024/01/10 18:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大選進入黃金倒數階段，全國教師工會總聯合會今天陪同中四選區（西屯、南屯）陪同立委張廖萬堅站路口拜票，力保最優質的教育立委，全教總理事長侯俊良讚他長期關注教育議題，是最認真的教育立委，盼選民能堅定支持張廖萬堅，為教育守住最專業的一席立委；張廖萬堅表示，從政25年持續耕耘教育議題，這次卻因對手斷章取義抹黑導致陷入苦戰，呼籲選民堅定挺清流，一票再拉一票，讓最認真的立委能續留國會。

全教總第4度陪同張廖萬堅站路口掃街拜票，今天在青海路與文心路口呼籲選民堅定支持，為教育守住最專業的一席立委。日前也有台中市幼兒教育暨福利協會、中台灣教授協會、台中市家長會長團體等教育團體接連力挺。

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侯俊良表示，張廖萬堅長期關注教育議題，與全教總合作推動多項重大教育法案，在立法院總能居中協調，讓法案取得朝野不分黨派立委的共識，譬如修正公校教職員退撫條例，讓公校教師在職期間提撥的退撫儲金不計入年度所得課稅；修正私校退撫條例，提升退撫儲金運用效率，讓私校教師的退休生活更有保障；並協助爭取撥補退撫基金，確保基金能永續運作，照顧教師權益。

侯俊良補充，張廖萬堅協助爭取提高高中職導師費自2000元調升至3000元、調整國小教師鐘點費自260元提高到320元，是基層教師非常有感的政策，近期也協助爭取提高特教加給及心評人員專職化，保障特教老師的權益。

張廖萬堅也說，在立院擔任文教委員會召委期間，推動實驗教育三法及偏鄉教育條例修正，近期也修正幼照法、建教生權益保障法、特殊教育法，照顧各種不同類型的學生，希望每個孩子都能有公平、完善的學習與成長環境。此外並提出學生輔導法、學校午餐條例等法案，盼能顧及學生的心理健康及校園食安，是全面性的關注教育議題。

張廖萬堅補充，近年爭取中央專案經費，推動班班有冷氣、設置校園特色遊具、老舊廁所改建、跑道整修、廚房設備改善等多項教育政策，都已經陸續實現，讓老師及學生都能有更好的校園環境，也舉辦親子藝文季、棒球夏令營，課後擁有童年時光。

全國教師工會總聯合會陪同張廖萬堅路口拜票。（張廖萬堅競總提供）

全國教師工會總聯合會陪同張廖萬堅路口拜票。（張廖萬堅競總提供）

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