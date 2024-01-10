列全台立委激戰20區 黃暐瀚：國會三黨不過半

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

2024/01/10 12:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統、立委選舉進入最後倒數，各陣營無不卯足全力掃街拜票，而國會是否能有某陣營過半是許多人觀察的重點之一。對此資深媒體人黃暐瀚表示，國會三黨不過半，幾乎已是「板上」釘釘的事，新國會，即將開啟「戰國時代」。

黃暐瀚在臉書PO文表示「國會不過半激戰20區，其實原本預估的『激戰區』只有12區。不過最後這兩個禮拜，選情變化不小，我多列出8個『選戰觀察區』，剛好20個，說『激戰』，其實未必『勝負差距極小』。」

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黃暐瀚指出，有的區是「現任危險」或「可能翻盤」，所以成為「觀選重點」，投票在即，我就不細講誰領先？誰落後？免得影響選情。選舉嘛～人人有機會，各個沒把握，預祝每個候選人，都能心想事成，不過，國會三黨不過半，幾乎已是「板上」釘釘的事，新國會，即將開啟「戰國時代」。

黃暐瀚列出全台激戰20區：

台北四選區內湖南港︰高嘉瑜 李彥秀 吳欣岱

新北七選區板東︰羅致政 葉元之

新北八選區中和︰吳崢 張智倫 邱臣遠

新北十選區土城三峽︰吳琪銘 林金結

新北十二選區汐止金山萬里︰賴品妤 廖先翔

桃園一選區龜山蘆竹︰鄭運鵬 牛煦庭

桃園六選區八德大溪復興︰邱若華 趙正宇 李慕妍

台中一選區︰蔡其昌 蔡壁如

台中二選區︰林靜儀 顏寬恒

台中四選區︰張廖萬堅 廖偉翔

台中五選區︰莊競程 黃健豪

台中六選區︰江肇國 羅廷瑋

彰化一︰陳秀寶 阮厚爵

南投二︰蔡培慧 游顥

高雄三選區楠梓左營︰李柏毅 李眉蓁

屏東二︰徐富癸 蘇孟淳

基隆市︰鄭文婷 林沛祥

宜蘭縣︰陳俊宇 黃琤婷 陳琬惠

台東縣︰賴坤成 黃建賓 劉櫂豪

澎湖縣︰楊曜 吳政杰

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