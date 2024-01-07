選前黃金週！台中市區綠營勤掃街 江肇國請出藝人市場拜票

選前黃金週，江肇國請出藝人鄭仲茵建國市場拜票聚人氣。（江肇國提供）

2024/01/07 19:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選前黃金週，民進黨第5選區立委候選人莊競程與妻子方心慧分進合擊及北區及北屯區的市場拜票；民進黨第4選區候選人張廖萬堅也整天拜票及車隊掃街，民進黨第6選區立委候選人江肇國則請到演員鄭仲茵陪掃建國市場現人氣，3人均盼衝刺爭取選民認同，承諾進國會一起護台灣、拚經濟，打造台灣更好的未來。

至於國民黨第5選區候選人黃健豪則有彰化縣長王惠美陪同車隊掃街拜票，下午也在民眾黨第1選區候選人蔡壁如陪同下再掃街尋求支持，國民黨第4選區候選人廖偉翔及第6選區候選人羅廷瑋也安排掃街拜票行程。

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莊競程在東興市場拜票過程中，巧遇身穿民眾黨柯文哲背心的民眾，也獲豎大拇指比讚，他的妻子方心慧則前往北屯市場幫爭取民眾支持，莊競程說，非常有信心可以再次順利當選連任，承諾會用專業持續守護長輩的健康，減低年輕人的負擔。

江肇國則在市議員周永鴻及演員鄭仲茵陪同下在建國市場拜票，不少民眾看到鄭仲茵也開心前來跟明星合影，鄭仲茵則趁勢推薦江肇國，籲大家不要忘該區立委選舉投「最佳男主角」江肇國一票；江肇國下午則另舉辦國政開講，與市議員鄭功進、陳雅惠及黃守達及前議員何敏誠及何敏誠之子何昆霖連袂向選民說明民進黨理念及他的政見，晚間則前進大慶夜市對面空地辦搖滾音樂會，把藝文帶進民眾生活。

至於張廖萬堅今日則安排全日的拜票及車隊掃街行程，張廖萬堅指出，他擔任立委7年多來，服務民眾的成績都看得見，未來會持續努力協助地方建設，與民眾一起拚更好的未來。

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