《台中》藍批綠委擋疫苗採購 莊競程：藍想「偷渡」中國疫苗 刻意扭曲

國民黨再批民進黨立委擋疫苗，台中市立委第五選區候選人莊競程反批這是斷章取義，根本想「偷渡」中國疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/07 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進入選前倒數，國民黨猛打民進黨立委在疫情期間，阻擋國外疫苗採購議題，對此，台中市立委候選人莊競程駁斥說，二○二一年疫情爆發時，無黨籍立委傅崐萁與國民黨洪孟楷等人提案，一個月要買四千萬劑以上疫苗，根本是國民黨意圖使政府購買中國疫苗，不顧人民性命安全。

莊競程說，他擔任立委四年全在環衛委員會，非常清楚過程，二○二一年是疫情爆發初期，時任衛福部長陳時中守護台灣疫情成功，滿意度甚至高達九成，當時國際疫情嚴重，各國都在搶疫苗，危險國家優先購買，國際疫苗嚴重缺乏，如果真的按照這些提案通過，只剩中國國藥、科興疫苗，這是企圖暗渡陳倉，要台灣進口中國疫苗。

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莊競程更指出，政府採購疫苗都按照節奏，陸續都有進口，國民黨知道現實上有困難，卻天馬行空式提案，再用立法院表決結果來斷章取義，說民進黨反對買疫苗，這就是刻意扭曲說謊。

至於萊豬議題，莊競程也說，國內《食農教育法》早已立法通過，校園營養午餐使用國產可溯源食材，因此沒有萊豬進校園問題，國民黨卻不提自己開放萊牛，只想政治操作對立。

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